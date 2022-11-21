Отравленные идеологией РФ люди верят в “священную войну” с дьяволом: Евстратий Заря о коллаборантах

Ноябрь, 21 в 13:05

Ряса и духовный сан не могут защищать человека, если он коллаборант, нарушает закон и помогает врагу. Так считает представитель Киевской Митрополии Православной Церкви Украины, архиепископ Евстратий (Заря).

В интервью для Фактов ICTV он рассказал о нынешней ситуации в украинском православии, конфликтах и ​​скандалах с УПЦ (МП), а также объяснил, почему среди священников и верующих именно этого религиозного объединения СБУ выявляет столько коллаборантов и сторонников “русского мира” “.

Он обращает внимание, как в начале 1990 года вместо украинского экзархата Русской Православной Церкви была создана УПЦ МП.

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Согласно предоставленной ей грамоте, тогдашнего предстоятеля РПЦ Алексия II она получила права на самоуправление, но в составе Русской Православной Церкви. Поэтому было бы честно в своем названии указывать, кому это религиозное объединение подчиняется, отмечает Архиепископ Евстратий (Заря).

– Это религиозное объединение должно иметь удельное название Московский Патриархат в Украине. И это многим людям просто давало бы возможность, если и делать выбор в их пользу, делать это сознательно. Они пользуются тем, что в 1992 году присвоили название Украинская Православная Церковь. И многие до сих пор верят, когда им священник говорит, что нет, мы не российская церковь, мы украинская церковь. И у нас ничего общего с российской церковью нет.

И хотя сейчас, особенно с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину, пытаются это тщательно скрывать, но никакого реального разрыва в подчиненности Москве у них нет, утверждает он.

По словам архиепископа, десятками лет в среде этого религиозного объединения распространялась идеология “русского мира” — это видно по брошюрам, проповедям и святым, которых они почитают.

— Вы заходите в храм Московского патриархата и очень часто на одном из главных мест вы можете увидеть икону последнего русского царя Николая II, самого или с семьей. А на Юге Украины распространяли культ Ушакова — российского адмирала, где на его изображении, которое они чтят как икону, вообще написано, что “сии великие испытания пойдут во славу России”. Там вообще ничего нет ни о вере, ни о Боге. Но его провозгласили святым именно для того, чтобы распространять связь с московской историей и идентичностью как нечто священное. Что Украина, Россия и Беларусь — это святая Русь с центром в Московии. И Российская Церковь является представителем и единственным источником духовности для всего этого.

Представитель Киевской Митрополии Православной Церкви Украины обращает внимание, что с самого начала полномасштабного российского вторжения Украина как государство защищает себя в разных измерениях.

На передовой наши воины — настоящие герои, ежедневно защищающие нас от российских захватчиков и постепенно освобождающие временно оккупированные территории.

Также защищается украинская экономика и информационное пространство. Происходит и защита политического пространства – пророссийские партии запрещены в Украине, отмечает Архиепископ Евстратий (Заря).

– Во всех измерениях происходит защита. Почему? Россия во всех измерениях совершает агрессию. И потому не может быть религиозное измерение единственным исключением. Мы видим, что чем дальше – тем глубже с московской стороны используется религиозная мотивация для оправдания этой агрессии. Мы видим, что такой деятель, как Медведев, вообще скатился в какой-то оккультный маразм. И чуть ли не каждый день распространяет мысли, что это вообще борьба ведется Россией с дьяволом, с его царством. И так далее, что они чуть ли не воины Христовы или Божьи. И это чуть ли не последняя битва добра и зла.

Евстратий (Заря) считает, что на такую ​​ситуацию в первую очередь должна реагировать сама Российская Православная Церковь.

Во всяком случае, если вспомнить историю, такие случаи уже были. В качестве примера представитель Киевской Митрополии ПЦУ, приводит XVI век и российского митрополита Филиппа Количева, который не только публично выступил против террора царя Ивана Грозного, но и не дал ему благословения воевать с Новгородом.

За такое неповиновение митрополита убили, а позже провозгласили святым. Но похоже, что в нынешней России такой смелости нет ни у кого.

— Российская церковь должна реагировать на то, что делает Путин и государственная власть. То есть выступить против человеконенавистнического кровопролития, кровожадного тиранства. Когда они потакают греху, благословляют грех — кровь невинных украинских жертв стекает и на их руки. Если они боятся сейчас Путина – то что они скажут, когда предстанут на ответ перед Богом? Но, к сожалению, руководство Российской Церкви такое, какое оно есть. Следует понимать: в 1943 году по приказу Сталина была воспроизведена Московская Патриархия как руководящий орган Российской Православной Церкви. И с того времени она была и остается пропитана связями с Кремлем. Фактически это департамент российского правительства. Кирилл Гундяев и его окружение – это чиновники и подчиненные российской государственного аппарата так же, как военные, представители спецслужб, пропагандисты и другие лица, работающие на Кремль.

Представитель Киевской Митрополии ПЦУ убежден, что наше государство должно было разорвать юридическую связь между украинскими православными и руководящей российской структурой.

Конечно, отмечает Евстратий (Заря), чиновники не могут вмешиваться в вероучение или указывать, как проводить богослужение.

То, что сейчас в Украине среди священников и верующих именно этого религиозного объединения СБУ обнаруживает столько коллаборантов и сторонников “русского мира”, имеет свое логическое объяснение.

Архиепископ Евстратий (Заря) считает такую ​​ситуацию последствиями многолетнего труда России и бездействия со стороны Украины.

– Это и есть последствия. Когда людям годами вкладывается в голову, что Москва, “русский мир” — это святыня, их нужно всячески защищать, защищать, нужно распространять их идеи. А все, что есть против них — это зло, проявление сатаны, приближение антихриста. Отравленные этой идеологией люди подвержены влиянию и начинают работать на врага. Они искренне считают, что когда направляют огонь российской артиллерии, ракеты, бомбы на украинские объекты, то делают добро. Когда они распространяют российскую пропаганду, то якобы защищают святыни, ведут священную войну с дьяволом. Это следствие десятилетий безнаказанной пропаганды “русского мира”. Ни общество, ни государство должным образом к нам не прислушивались. И к этим фактам не относились так, как нужно.

И если не изменить государственную политику, которая была за все годы независимости, то ситуация будет только ухудшаться, убежден представитель Киевской Митрополии ПЦУ.

И даже сообщения Службы Безопасности Украины о возбуждении уголовных производств не означают, что что-то существенно изменилось.

Довольно часто все остается на уровне сообщений в СМИ, до реального приговора дела так и не доходят. Главным же должен быть принцип равенства всех перед законом.

Правоохранительным органам нужно действовать более решительно, не умалчивая реальную ситуацию, считает Евстратий (Заря).

— Не может ряса и духовный сан защищать человека, если он коллаборант, нарушает закон и помогает врагу. Не надо думать, что мы не будем на них влиять, возможно, они исправятся, осознают, изменят свою позицию. На самом деле, они все это воспринимают, как показала история, как слабость. Они думают, что украинское государство не в состоянии дать им ответ по закону. Для этого продолжают делать то, что и делали. Смеются в лицо. Извините, если официальный представитель церкви Московского Патриархата Николай Данилевич в ответ на слова исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины о том, что выявлено много коллаборантов в этой среде, говорит, а в среде СБУ выявлено еще больше. Какая наглость. Извините, так и есть: и в Службе безопасности Украины, и в прокуратуре, и правоохранительных органах, в органах власти, в представительных органах есть коллаборанты.

Однако он уверяет, что украинское государство их находит, привлекает к ответственности за военные преступления и коллаборационизм.

— Но украинское государство их наказывает. Хотя один из тех явных коллаборантов, которых можно видеть в средствах массовой информации, что они встречаются с оккупантами, которые они благословляют, поддерживают, некоторые из них ездили в Кремль на путинскую речь, когда он провозглашал аннексию украинских территорий. Хоть один из них наказан? Хоть один из них с церковной точки зрения испытал какие-то последствия? Они говорят, что это не наше дело. Пусть государство и общество дают им оценку. А когда государство и общество дают им оценку – они реагируют, что это преследование.

Толерантное отношение и желание не затрагивать вопросы религии провоцирует именно таких последователей Московского патриархата на чувство безнаказанности и даже определенной наглости, убежден Архиепископ Евстратий (Заря).

В качестве примера он приводит отсутствие сообщений в СМИ о случаях коллаборантства среди священников других религиозных объединений.

— Может ли кто-нибудь привести примеры того, что высшее духовенство Православной Церкви Украины или Греко-Католической Церкви, или Римско-Католической Церкви в Украине, или протестантских объединений, иудеев, мусульман любого другого религиозного объединения, кроме церкви Московского Патриархат в Украине был замечен в коллаборантстве с врагом? Не было в СМИ ни одного подобного сообщения. О духовенстве Московского Патриархата таких сообщений десятки. Публично благословляют оккупантов, способствуют им, освящают оружие, ездят на мероприятия. Должна ли быть реакция государства на это? Будут ли они дальше прикрываться: а что мы можем сделать? Если вы ничего не можете сделать – тогда распуститесь и скажите, что мы не в состоянии. Если наши архиереи на оккупированных территориях ходят к оккупантам и их благословляют, а мы ничего не можем сделать, то мы не способны управлять. Если вы их не наказываете – этим самым вы их поддерживаете. И этим вы свидетельствуете, что вы с ними единомышленники.

Один из самых показательных примеров игнорирования общеполитической ситуации в Украине и изменения общественных настроений является история с переименованием Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата).

Архиепископ Евстратий (Заря) напоминает: еще в декабре 2018 года Верховная Рада приняла изменения в закон О свободе совести и религиозных организациях.

Согласно ему все религиозные организации, принадлежащие к составу религиозного объединения, имеющего свой центр в стране-агрессоре, то есть в РФ, должны в своем полном названии указывать принадлежность к этому религиозному центру.

– К сожалению, в январе 2019 года исполнение этого закона было заблокировано решением Окружного административного суда Киева. Этим решением было остановлено исполнение распоряжения Министерства культуры. Сам закон ОАСК не может остановить, но исполнение распоряжения, изданного на основании этого закона Министерством культуры, остановили. И вот с января 2019 года это распоряжение не выполняется, а дело не рассматривается. Когда оно будет по существу рассмотрено – станет понятно, что никаких оснований нет. Действие закона будет разблокировано. Фактически, мы имеем дело с одним из видов откровенной судебной коррупции и использованием судебных полномочий с ненадлежащей целью. Если бы этот закон был разблокирован — соответственно уже много вопросов было бы снято.

И это точно не о вмешательстве государства в дела церкви, что у нас запрещено Конституцией, уверен Евстратий (Заря). Это только право определять внешнюю юридическую деятельность религиозных организаций.

– Церковь не вмешивается в дела государства, а государство не вмешивается в дела церкви. То есть, она не указывает, как людям веровать, какую религию исповедовать, к какой конфессии принадлежать. Но юридические вопросы, имущества, подчинения – они могут и регулируются законодательством. И разные страны имеют по этому поводу разные законы. К примеру, в Великобритании есть Церковь Англии, имеющая статус государственной, а король является главой церкви. В Греции – государственная церковь. А во Франции, например, исторически сложилась система наибольшего отдаления церкви от государства.

В Украине сложилась одна из самых демократических систем в мире, утверждает архиепископ Евстратий (Заря).