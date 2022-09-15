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Факты / Україна

Превратили школы в свалки, а церкви в туалеты — Зеленский о Харьковщине после оккупации

Илья Нежигай, редактор ленты
Володимир Зеленський приїхав до звільненого Ізюма 14 вересня 2022
Фото: Офис президента

Российские войска не дали ничего жителям оккупированных территорий Харьковщины, а только осквернили все, к чему прикасались.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время обращения по итогам 14 сентября.

Он напомнил, что за прошедшие сутки был с визитом на деоккупированных территориях Харьковской области.

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— Российская армия находилась на Харьковщине более пяти месяцев и за это время оккупанты даже не пытались что-то сделать для людей. Только уничтожали, только забирали, только вывозили. Оставили после себя опустошенные села и в некоторых из них нет ни одного уцелевшего дома. Оккупанты оставили школы, которые превратили в свалки. Церкви — разбиты и превращены, буквально, в туалеты, — сказал президент.

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Владимир Зеленский напомнил, что в освобожденные районы деоккупированной Харьковщины получили доступ журналисты, как украинские, так и иностранные.

Президент подчеркнул, что мир должен увидеть разрушения в освобожденных городах и селах Украины и почувствовать боль, которую Россия принесла украинцам.

Украинский глава государства добавил, что правоохранительные органы уже получают свидетельства об убийствах, пытках и похищении людей российскими военными.

— То, что мир увидел в Буче, то, что мы увидели на деоккупированной территории Черниговщины, Сумщины. То, что видим сейчас на Харьковщине — это доказательства геноцида против украинцев. Доказательства того, что Россия не может принести ничего другого, кроме геноцида, — сказал он.

Президент поблагодарил украинских военных, разведчиков и лично генерал-полковника, которые помогли превратить панику российских оккупантов в настоящую истерику.

Владимир Зеленский также добавил, что в течение 15 сентября украинцам следует ожидать новостей с фронта, а сам день будет “активным”.

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Источник: Офис президента
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