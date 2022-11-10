Россияне разграбили церковь в Энергодаре: вывезли старинные иконы

Ноябрь, 10 в 16:45

Российские захватчики вывезли из церкви ПЦУ на территории временно оккупированного Энергодара семь православных икон конца XVIII – начала XIX века.

В частности, оккупанты отчитались о краже семи икон из церкви в Энергодаре, прикрывшись “предотвращением незаконной попытки вывоза” изображений святых.

— Церковные ценности, принадлежащие религиозной общине, оккупанты якобы передали в Мелитопольский государственный краеведческий музей. Речь идет об иконах конца XVIII – начале XIX века, — сообщает Центр национального сопротивления.

Военные РФ активно грабят музейные фонды Украины. Часть культурного наследия оккупанты вывезли из музеев в Крыму, Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областях, в частности, из Мелитополя.

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Эксперты считают, что если оккупанты воруют иконы из музеев или церквей, то это свидетельствует о том, что в дальнейшем захватчики вывезут религиозные ценности на территорию Российской Федерации.

Источник: Центр национального сопротивления