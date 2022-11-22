Ценности во время войны: в Киеве состоится Шестой Украинский Женский Конгресс

Ноябрь, 22 в 18:50

Ценности во время войны — такова тема Шестого Украинского Женского Конгресса, который состоится 28 ноября в Киеве.

Начнется Конгресс в 09:30. Мероприятие будет посвящено вызовам, которые встают перед женщинами во время войны, и тем ценностям, с которыми украинское и мировое сообщество эти вызовы преодолевает.

Более 50 спикеров примут участие в четырех дискуссионных панелях и четырех специальных событиях.

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Среди спикерок Шестого Украинского Женского Конгресса: вице-спикер парламента Елена Кондратюк, народный депутат Мария Ионова, народный депутат Украины Елена Шуляк, уполномоченный по вопросам государственного языка Тарас Кремень, главный врач Центра психологического здоровья и реабилитации ветеранов Лесная поляна МОЗ Украины Ксения Возницына.

А также Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, Исполнительный директор Института по проблемам женщин, мира и безопасности Джорджтаунского университета Мелани Вервир, адвокат, председатель ассоциации женщин-юристок ЮрФем Кристина Кот, основательница инициативы SavED Анна Новосад, Директор Фонда Елены Пинчук Ольга Сердюк, Председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, Председатель Центра гражданских свобод Александра Матвийчук и другие.

Первая дискуссия Лидерство украинских женщин во время войны — даст возможность поговорить о том, как гарантировать участие женщин в процессах принятия решений во время войны и в процессе восстановления Украины – как во внутриполитических процессах на национальном и местном уровнях, так и в адвокации и международной дипломатии.

Участие женщин в экономических и социальных процессах во время войны — вторая дискуссионная панель, которая актуализирует вопрос, каким образом развивать экономику во время и после войны и как гарантировать действенное участие женщин в экономическом развитии страны.

Специальная панель Опыт женского движения Польши в партнерстве с Польским Конгрессом Женщин посвящена уникальному опыту борьбы за права и равные возможности для женщин и мужчин.

Особенно действенными в Польше есть женские общественные организации, которые также проявили солидарность с украинским женским движением во время полномасштабного вторжения России.

Специальная панель Женщины и ценности поднимет тему украинской национальной идеи – как выполнить задачи, стоящие перед обществом сегодня, и понять, какую страну мы построим после войны.

Третья дискуссионная панель под названием Женщины, мир, безопасность поднимет вопрос действенного участия женщин в военных действиях, в частности, получения уникального боевого опыта и его передачи другим армиям мира.

Разговор также затронет вопрос улучшения условий несения военной службы женщинами.

Среди вопросов во время дискуссии будет подниматься активное участие женщин в переговорах по заложниках и в обменах военнопленными, а также привлечение женщин к процессам международной адвокации для получения Украиной больше вооружений.

Специальное событие Женщины в местном самоуправлении хочет привлечь внимание к роли и вкладу, что их сейчас делают для нашей победы малые и средние общины, и решающего места женщин в этом процессе.

Специальное событие Женщины, война и медиа в рамках Шестого Украинского Женского Конгресса будет посвящено роли женщин в медиа во время войны.

Героини информационного фронта расскажут свои истории – про освещение событий из горячих точек, о поддержке работы редакций и безопасности журналистов, о роли международных СМИ, а также о борьбе с пропагандой.

Четвертая дискуссионная панель называется Женщины и права человека. Разговор посвящен вопросу защиты прав женщин, в частности, переходного правосудия, установления справедливости и предупреждения преступлений, связанных с войной.

Разговор затронет вопрос освобождения женщин, находящихся в плену, реабилитация женщин, прошедших через фильтрационные лагеря, и противодействия домашнему насилию.

Мероприятие будет транслироваться онлайн на сайте womenua.today и на фейсбук странице Украинского женского конгресса.