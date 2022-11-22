Отказывалась от российской пенсии: бабушка из Херсона за время оккупации похудела на 20 кг
Пенсионерка из Херсона за время оккупации похудела на 21 кг. Женщина приципиально отказывалась от российской пенсии и была вынуждена голодать.
Велосипедисты-волонтеры, помогавшие старикам на оккупированной территории Херсонской области, поделились в сети роликом, снятым еще до освобождения.
Мужчина привез 82-летней женщине продукты и деньги, которые удалось собрать благодаря неравнодушным людям с подконтрольных Украине территорий.
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Однако пенсионерка, одетая в цвета украинского флага, до последнего не верила и несколько раз переспрашивала, не от россиян ли. От них ничего не принимала.
Убедившись, что это от наших людей, едва не расплакалась.
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Фото: скрин видео