Відмовлялася від російської пенсії: бабуся з Херсону за час окупації схудла на 20 кг
Пенсіонерка з Херсону за час окупації схудла на 21 кг. Жінка принципово відмовлялася від російської пенсії та була змушена голодувати.
Велосипедисти-волонтери, які допомагали стареньким на окупованій території Херсонської області, поділилися у мережі роликом, знятим ще до звільнення.
Чоловік привіз 82-річній жінці продукти й гроші, які вдалося назбирати завдяки небайдужим людям із підконтрольних Україні територій.
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Проте пенсіонерка, вбрана в кольори українського стягу, до останнього не вірила і кілька разів перепитувала, чи то раптом не від росіян. Від них нічого не брала.
Переконавшись, що то від наших людей, ледь не розплакалася.
Фото: скрін відео