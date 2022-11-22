Відмовлялася від російської пенсії: бабуся з Херсону за час окупації схудла на 20 кг

Листопад, 22 в 13:26

Пенсіонерка з Херсону за час окупації схудла на 21 кг. Жінка принципово відмовлялася від російської пенсії та була змушена голодувати.

Велосипедисти-волонтери, які допомагали стареньким на окупованій території Херсонської області, поділилися у мережі роликом, знятим ще до звільнення.

Чоловік привіз 82-річній жінці продукти й гроші, які вдалося назбирати завдяки небайдужим людям із підконтрольних Україні територій.

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Проте пенсіонерка, вбрана в кольори українського стягу, до останнього не вірила і кілька разів перепитувала, чи то раптом не від росіян. Від них нічого не брала.

Переконавшись, що то від наших людей, ледь не розплакалася.

Фото: скрін відео