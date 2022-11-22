Херсонцам предлагают эвакуироваться на зимний период в более безопасные регионы страны — Верещук
Правительство Украины предлагает жителям деоккупированного Херсона эвакуироваться на зимний период в более безопасные регионы страны.
Об этом в Telegram сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
– Обращаюсь к херсонцам. В частности, к уязвимым категориям граждан: женщинам с детьми, пожилым, больным и маломобильным. С учетом сложной ситуации в городе и проблем с инфраструктурой, вы можете эвакуироваться на зимний период в более безопасные регионы страны, — сообщила она.
Также Верещук отметила, что правительство предлагает бесплатную эвакуацию в Кривой Рог, Николаев и Одессу с возможным последующим перемещением в Кировоградскую, Хмельницкую и другие западные регионы Украины.
По ее словам, переселенцам будет предоставлено бесплатное проживание в убежищах, гуманитарная помощь, питание, медицинская поддержка.
Кроме того, будет оказана помощь в оформлении справки ВПЛ и начислены соответствующие денежные выплаты от государства и международных организаций.
Сообщить о желании эвакуироваться можно следующими способами:
- записаться лично в Пункте несокрушимости, расположенном в Херсоне на Площади Свободы;
- обратиться в горячую линию Херсонской ОВА;
- сообщить в чат-бот волонтерской организации Helping to leave;
- позвонить на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции – короткий номер 15-48.