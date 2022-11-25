Ноябрь, 25 в 20:06

В Крыму распространяются панические настроения среди российских военнослужащих и коллаборантов из-за страха вхождения ВСУ на территорию временно оккупированного полуострова.

Об этом в эфире телеканала Апостроф рассказал народный депутат Верховной Рады и заместитель главы Меджлиса Ахтем Чийгоз.

Он предположил, что освобождение Крыма может состояться по херсонскому сценарию.

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— У оккупантов сейчас паника и страх относительно того, что мы дипломатично и военно зайдем на территорию Крыма. Когда разные эксперты и аналитики прогнозируют, что есть реальность нашего захода в Крым – это правда, и Херсон показал, что мы можем это сделать. Я был уже в Херсоне и слышал о наших возможностях, насколько мощных, что Олешки и Скадовск сейчас очень опасны для оккупантов. Думаю, что по Крыму будет такой же сценарий, как и по Херсону, – отметил Чийгоз.

По его словам, панические настроения от кремлевских приспешников и оккупантов постепенно переходят и к гражданскому населению.

Чийгоз подчеркнул, что наши военные показывают, что “сейчас для оккупантов нет защищенных мест”.

В интервью Financial Times президент Владимир Зеленский заявил, что варианты, в которых не рассматривается возвращение Крыма под контроль Украины, пустая трата времени.