У Меджлісі не відкидають повернення Криму за херсонським сценарієм

Листопад, 25 в 20:06

У Криму ширяться панічні настрої серед російських військовослужбовців та колаборантів через страх входження ЗСУ на територію тимчасово окупованого півострова.

Про це в ефірі телеканалу Апостроф розповів народний депутат Верховної Ради та заступник глави Меджлісу Ахтем Чийгоз.

Він зробив припущення, що звільнення Криму може відбутися за херсонським сценарієм.

Зараз дивляться

— В окупантів зараз паніка та страх щодо того, що ми дипломатично та військово зайдемо на територію Криму. Коли різні експерти та аналітики прогнозують, що є реальність нашого заходу в Крим – це правда, і Херсон показав, що ми можемо це зробити. Я був вже у Херсоні і чув про наші можливості, наскільки потужні, що Олешки та Скадовськ зараз також дуже небезпечні для окупантів. Думаю, що щодо Криму буде такий самий сценарій, як і щодо Херсону, – зазначив Чийгоз.

За його словами, панічні настрої від кремлівських посіпак та окупантів поступово переходять і до цивільного населення.

Чийгоз наголосив, що наші військові показують, що “зараз для окупантів немає захищених місць”.

В інтерв’ю Financial Times президент Володимир Зеленський заявив, що варіанти, в яких не розглядається повернення Криму під контроль України, є марною тратою часу.