Ноябрь, 25 в 0:59

Варианты, в которых не рассматривается возвращение Крымского полуострова под контроль Украины, являются пустой тратой времени.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Financial Times.

— Я понимаю, что все озадачены ситуацией и тем, что будет с Крымом. Если кто-то готов предложить нам путь по деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за. Если решение (не предусматривает, — Ред.) деоккупацию и (Крым, — Ред.) является частью Российской Федерации, никто не должен тратить на это свое время. Это пустая трата времени, — сказал он.

Financial Times отмечает, что некоторые из западных партнеров Украины обеспокоены попытками Киева вернуть Крым, поскольку это может привести к эскалации со стороны Москвы, включая возможное применение ядерного оружия.

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Впрочем, Владимир Зеленский говорит, что судьба Крыма поднимается на международную повестку дня.

Украинский лидер подчеркнул, атаки на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры указывают, что Кремль не хочет садиться за стол мирных переговоров.

Президент Зеленский добавил, что стратегия России на данном этапе войны, когда войска ВС РФ уничтожают инфраструктуру Украины и погружают во тьму целые области, не ослабит решимость страны по освобождению оккупированных земель.

Он уверен, что мир не продлится долго, если РФ не оставит все оккупированные территории.

— Мы должны вернуть все земли. Если вы не можете вернуть свою землю полностью, война просто замораживается. Это вопрос времени, когда она возобновится, — сказал он.

Ранее бывший командующий сухопутных сил США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что ВСУ могут освободить оккупированные после 24 февраля территории уже до конца этого года, а к лету 2023-го Украина вернет себе Крым.