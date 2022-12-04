Декабрь, 04 в 11:18

Сети магазинов закупают генераторы и Starlink, чтобы при отключении электроснабжения работать как Пункти незламності.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава правления Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук.

По его словам, по состоянию на 23 ноября, только 10-15% магазинов были обеспечены генераторами, однако сейчас этот показатель значительно увеличивается.

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— Сети закупают генераторы и Starlink для обеспечения связи. Там, где нет возможности установить генератор, устанавливаются аккумуляторы. Они позволяют работать примерно 8-12 часов после отключения. Есть очень большая работа для того, чтобы магазины стали Пунктами незламності, — сказал Андрей Жук.

Глава ассоциации отметил, что в около 1 089 магазинах АТБ есть возможность зарядить телефоны. Также в сети магазинов Коло в Киеве и Одессе можно бесплатно зарядить телефоны через пауэрбанки.

По словам Андрея Жука, в результате отключения электроэнергии много товаров были испорчены. Это привело к ущербу примерно на 700 млн грн.

Однако бизнес подстраивается к современным реалиям, большие гипермаркеты заказывают мобильные рефрижераторы. Когда нет света, то скоропортящиеся товары переносятся туда.

Андрей Жук добавил, что ассортимент товаров группы фреш уже сократился на 20%. Несмотря на это, он уверен, что большинство магазинов сможет работать даже в условиях тотального блэкаута.