Грудень, 04 в 11:18

Мережі магазинів закуповують генератори і Starlink, щоб під час відключення електропостачання працювати як Пункти незламності.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова правління Асоціації рітейлерів України Андрій Жук.

За його словами, станом на 23 листопада лише 10-15% магазинів були забезпечені генераторами, проте зараз цей показник значно збільшується.

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– Мережі закуповують генератори і Starlink для забезпечення зв’язку. Там, де немає технічної можливості встановити генератор, встановлюються акумулятори. Вони дають можливість працювати приблизно 8-12 годин після відключення. Є дуже велика робота для того, щоб магазини стали Пунктами незламності, – сказав Андрій Жук.

Голова асоціації зазначив, що в близько 1089 магазинах АТБ є можливість зарядити телефони. Також в мережі магазинів Коло в Києві та Одесі можна безкоштовно зарядити телефони через повербанки.

За словами Андрія Жука, внаслідок відключення електроенергії багато товарів були зіпсовані. Це призвело до збитків приблизно на 700 млн грн.

Проте бізнес підлаштовується до сучасних реалій, великі гіпермаркети замовляють мобільні рефрижератори. Коли немає світла, то товари, які швидко псуються, переносяться туди.

Андрій Жук додав, що асортимент товарів групи фреш вже скоротився на 20%. Попри це, він впевнений, що більшість магазинів зможуть працювати навіть в умовах тотального блекауту.