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Факты / Україна

В случае блэкаута в Киеве будут работать отдельные магазины, рынки и ТРЦ — Кличко

Валентина Чорна, редактор ленты
Віталій Кличко

В случае полного отсутствия электроснабжения в результате новых ракетных атак РФ в Киеве будут работать отдельные торговые сети, рынки, магазины и ТРЦ.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Он отметил, что власть и бизнес готовятся к разным вариантам развития событий.

— Мы составили список с указанием адресов торговых сетей, продуктовых рынков, магазинов (супермаркетов) и ТРЦ, которые будут продолжать работать на автономных источниках питания. Чтобы обеспечить потребности киевлян в продуктах питания, воде, бытовых и промышленных товарах, — написал он.

Кличко посоветовал на всякий случай скачать список с адресами супермаркетов, ТРЦ и коммунальных рынков.

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График работы торговых сетей, магазинов, рынков в условиях отсутствия электроснабжения может быть сокращен.

Ранее мэр рассказал, как в случае блэкаута в Киеве будет работать наземный транспорт и метро.

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