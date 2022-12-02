В случае блэкаута в Киеве будут работать отдельные магазины, рынки и ТРЦ — Кличко
В случае полного отсутствия электроснабжения в результате новых ракетных атак РФ в Киеве будут работать отдельные торговые сети, рынки, магазины и ТРЦ.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Он отметил, что власть и бизнес готовятся к разным вариантам развития событий.
— Мы составили список с указанием адресов торговых сетей, продуктовых рынков, магазинов (супермаркетов) и ТРЦ, которые будут продолжать работать на автономных источниках питания. Чтобы обеспечить потребности киевлян в продуктах питания, воде, бытовых и промышленных товарах, — написал он.
Кличко посоветовал на всякий случай скачать список с адресами супермаркетов, ТРЦ и коммунальных рынков.
График работы торговых сетей, магазинов, рынков в условиях отсутствия электроснабжения может быть сокращен.
Ранее мэр рассказал, как в случае блэкаута в Киеве будет работать наземный транспорт и метро.