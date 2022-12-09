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Факти / Україна / Суспільство

Кубраков: Близько 50% енергетичної інфраструктури України було пошкоджено, частину – знищено

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Кубраков: Близько 50% енергетичної інфраструктури України було пошкоджено, частину – знищено
Фото: Unsplash

Близько 50% критичної електроенергетичної інфраструктури України значно пошкоджено, а деякі елементи повністю зруйновані.

Про це в інтерв’ю CNN заявив віцепрем’єр – міністр інфраструктури та регіонального розвитку Олександр Кубраков.

— Україна використовувала “великі мішки з піском” для захисту цілей, – додав він.

У щоденному звіті про енергетичну ситуацію у всій країні державний енергопостачальник Укренерго повідомив, що ситуація залишається складною, але контрольованою.

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Однак у компанії визнали, що всі теплові та гідроелектростанції частково пошкоджені, а тимчасово окупована Запорізька АЕС не постачає електроенергію в мережу.

У компанії зазначили, що на вихідних у країні буде незначне, але “суттєве покращення” щодо відновлення електропостачання.

Російські обстріли та ракетні удари продовжують впливати на енергетичну інфраструктуру України. Останній із таких відбувся 5 грудня, удари з інтервалом один-два тижні тривають уже два місяці – з 10 жовтня.

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Джерело: CNN
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