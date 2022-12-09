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Факты / Україна

Отключение электроэнергии не отменят до весны: утверждена приоритетность подачи света

Анастасия Гевко, редактор ленты
Денис Шмигаль

Из-за ракетных обстрелов России в Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, также в разной степени пострадали 40% объектов высоковольтной сети. Так что графики отключения электроэнергии не отменят до весны.

– Будем откровенно говорить, что этой зимой мы постоянно будем жить в условиях ограничения потребления электроэнергии. Поэтому государство и правительство систематизируют процесс по поводу того, кто получает электроэнергию в первую очередь, – объяснил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер сообщил, что после отключения электроснабжения его будут возвращать согласно утвержденной очереди:

  1. критическая инфраструктура (объекты водо-, теплоснабжения и больницы).
  2. объекты военно-промышленного комплекса.
  3. бизнес, производящий критически важные товары и продукты (хлебопекарные и молокозаводы).
  4. жилищный сектор.

Шмыгаль рассказал, что в настоящее время разрабатывается механизм реагирования на заявления граждан и бизнеса о нарушении очередности и приоритетности включения электроэнергии для потребителей.

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Тем временем для промышленного сектора разрабатывают рекомендации о частичном или полном переводе деятельности предприятий в ночные смены.

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