Декабрь, 09 в 17:27

Из-за ракетных обстрелов России в Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, также в разной степени пострадали 40% объектов высоковольтной сети. Так что графики отключения электроэнергии не отменят до весны.

– Будем откровенно говорить, что этой зимой мы постоянно будем жить в условиях ограничения потребления электроэнергии. Поэтому государство и правительство систематизируют процесс по поводу того, кто получает электроэнергию в первую очередь, – объяснил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер сообщил, что после отключения электроснабжения его будут возвращать согласно утвержденной очереди:

критическая инфраструктура (объекты водо-, теплоснабжения и больницы). объекты военно-промышленного комплекса. бизнес, производящий критически важные товары и продукты (хлебопекарные и молокозаводы). жилищный сектор.

Шмыгаль рассказал, что в настоящее время разрабатывается механизм реагирования на заявления граждан и бизнеса о нарушении очередности и приоритетности включения электроэнергии для потребителей.

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Тем временем для промышленного сектора разрабатывают рекомендации о частичном или полном переводе деятельности предприятий в ночные смены.