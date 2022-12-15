Экология во время войны. Как не забывать о планете в самые трудные времена и простые шаги

Декабрь, 15 в 9:33

Наша планета, наша Украина нуждается в сознательном отношении каждого из нас даже во время войны. Это своеобразные благотворительные взносы в виде сортировки мусора или отказала от пластиковых полиэтиленовых пакетов. Сознательность в каждом действии способна сделать мир и нашу страну лучше.

Факты ИСТV пообщались с командой проекта Zero Waste School. В рамках этого проекта в украинских городах уже 5 лет создаются центры экоактивизма, а после 24 февраля они смогли продолжить деятельность на Закарпатье, где приобщили 12 школ к экожизни. Они создали спецпроект История экосознания украинцев, где рассказали о том, как менялась Украина и украинцы в контексте экологических проблем и их решения. Кроме этого, в спецпроекте затрагивается актуальная тема влияния войны на экологическую ситуацию.

— Как за последние годы изменился взгляд украинцев на экологию и проблемы в этой области?

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– Взгляд изменился, коренным образом изменился. Более того, изменения начались не только на уровне активистов, но и на уровне правительства и органов местного самоуправления, в частности управления образования. Украинцы стали понимать, что такое глобальное потепление, концепция 5R, у нас появились сортировочные баки на улицах — это благодаря просветительским мероприятиям и проектам, которых с каждым годом становилось все больше. В 2014 году начался тренд на многократные экошоперы. Тогда локомотивом экоактивизма была молодежь. В разных городах Украины проводились различные активности, направленные на улучшение экологии своего населенного пункта. Это очень хороший индикатор. Он показал всему обществу, что молодежь не стоит в стороне, а готова действовать для осуществления перемен.

– Как война повлияла на экологические процессы в Украине?

– Наша природа каждый день страдает от действий агрессора. Земля, леса, воздух и водоемы – все это поражено. Мы, украинцы, уже сейчас должны планировать восстановление. Мы не знаем, сколько придется приложить усилий, поскольку военные действия продолжаются. О последствиях российской агрессии дважды в неделю сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Однако, помимо физического влияния, полномасштабное вторжение остановило наше экодвижение, а кое-где и отбросило назад. До 24 февраля в Украине действовало много экоинициатив разного масштаба. От маленьких экопроектов до Азовстали, которая в 2018 году начала модернизацию и к 2023 году должна стать наиболее экологичным металлургическим предприятием Европы.

— Какие простые шаги для экологии может делать каждый украинец каждый день и, самое главное, в условиях войны? С чего начать?

— Как война не изменила правил сортировки мусора, так и пластик, бумага и стекло никуда не делись из нашей повседневной жизни.

Я думаю, что начать необходимо с самоосознания, что отныне я – экосознательный человек. Сделать это очень просто. Необходимо проанализировать то, что мы покупаем, используем и утилизируем. После такого самоанализа необходимо предпринять уже первые шаги по экономии ресурсов. Например, сначала необходимо отказаться от одноразового пластика (соломинки, одноразовые пакеты, влажные салфетки). Далее можно попробовать сортировать и найти, куда можно будет отнести сортированный мусор.

– Что делает Klitschko Foundation в этом направлении? Раньше и сейчас, когда в стране война?

– Мы организовываем проект Zero Waste School уже пять лет. До полномасштабного вторжения в этом проекте принимали участие 52 учебных заведения со всей Украины. Участники успели пройти 20-часовой курс, который помог им разобраться в сортировке отходов, номенклатуре пластика, инициировании и планировке собственных экопроектов.

После 24 февраля мы решили продолжать проект, адаптировав его под современные реалии. Zero Waste School – это не только онлайн-курс. Это постоянная работа: встречи с представителями власти, просветительская деятельность, заручение поддержкой партнеров и спонсоров. В этом году главным приоритетом для продления проекта была безопасность. Поэтому мы решили перенести географию проекта в Закарпатье, где привлекли 12 школ к участию. Все они прошли непростой путь, ведь в Закарпатье проблемы с мусором не были на слуху у общин.

Участники выполнили свою миссию успешно и стали рупорами экоизменений, которые напомнили, что об экологии не следует забывать. Сейчас 12 школ сортируют отходы и сдают их на переработку, восемь учебных заведений, собирающих наибольшее количество пластика, получили пресс для брикетирования отходов. Кроме того, школы получили сортировочные баки и компостеры для органических отходов. К каждому заведению был индивидуальный подход, и с ними работали мы, как организаторы и выпускники проектов.

– Почему именно сейчас вы сделали проект История экосознательности украинцев?

— Для перезагрузки и продолжения с большей силой. Сейчас многие проекты остановились, а в приоритете стали другие инициативы, в частности, закупка и оказание гуманитарной помощи. Конечно, это логично, ведь невозможно думать об экологии, когда твоей жизни и здоровью грозит опасность. Однако мы показали всему миру свою силу и устойчивость к вызовам. Мы верим, что спецпроект даст понимание людям, на какой стадии экодвижения мы сейчас, как многое мы уже сделали, а сколько всего еще необходимо. Поэтому необходимо не останавливаться, а продолжать реализовывать экоинициативы, обычно с учетом безопасности.

— Как не забывать об экологии, когда идет война, нет света, воды, тепла, а мысли только о том, как выжить?

– Вопрос сложный. Но вот размышления: у нас очень много историй участников, прошедших оккупацию. Рекомендовать что-либо читателям будет не очень правильно. Человек всегда должен сперва выбрать себя, удовлетворить базовые потребности (вода, тепло), и только потом перейти к ответственности за окружающую среду. Но тем не менее, многие участники собирают металлические баночки, и затем изготовляют окопные свечи или устанавливают баки для сортировки мусора в бомбоубежищах.

— Упал ли уровень осознанности украинцев об экологии во время войны и как именно? Почему?

— Я не считаю, что упал уровень осознанности, а скорее мы прекратили об этом говорить и действовать. Например, многие предприятия, работавшие над экологическими решениями, прекратили деятельность. К примеру, многоразовые сеточки украинского производства для овощей и фруктов больше не продаются.

— Можно ли примерно оценить ущерб, нанесенный войной в Украине?

– Начиная с 2014 года, в Донецкой и Луганской областях уже успела сформироваться опасная экологическая ситуация. Сейчас россияне совершают настоящий экоцид, из-за их действий страдают живые организмы: растения и животные. Хотя война еще не завершилась и о последствиях рано говорить. Но ущерб, нанесенный в результате военных действий — неоценим: ракетные бомбардировки, масштабные пожары, в том числе и на предприятиях химической отрасли, отравление и уничтожение животных и растений в степях и полях — все это будет иметь ужасные последствия, которые в перспективе будут иметь больше негативного воздействия, чем даже Чернобыльская катастрофа.

– На какой стадии экологической сознательности находится Украина сейчас?

– С каждым годом становится больше экосознательных людей. Вопрос “как стать эко?” в 2000, 2010 и 2022 году имеет очень разные по объему ответы, и это круто. Сейчас можно без проблем узнать, как сортировать мусор, где можно сдать использованные батарейки и почему это нужно делать. Сейчас люди, конечно, не все, но имеют четкое понимание, что каждое “я”, каждое домашнее хозяйство — часть крупного экологического коммьюнити.

Поэтому, чтобы спасти планету, не нужно надевать плащ или костюм. Достаточно просто не покупать каждый пакет в супермаркете.

— Какие экодостижения нивелировала война?

— Одним из примеров может служить печально известный металлургический комбинат Азовсталь.

В 2018 году Азовсталь начала экомодернизацию производства и планировала, что к 2023 году станет одним из наиболее экологичных представителей металлургии Европы и Украины. А сколько локальных экодостижений могли бы произойти? К примеру, одна из наших участниц проекта из Херсона, Ольга Демченко, планировала реализовать толоку на побережье Черного моря и открыть просветительскую локацию в самом центре города. Однако после 24 февраля все ее усилия направлены на гуманитарную помощь жителям Херсонской области.

— Какие три основные даты становления экологической сознательности можно выделить и почему они революционные?