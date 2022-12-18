В Киеве люди начали получать обновленные платежки за свет: что изменилось
Киевляне начали получать новые платежки за свет, которые должны сделать оплату проще и понятнее.
Об этом в Facebook сообщил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.
По его словам, изменения в платежках за электроэнергию следующие:
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- форма для внесения актуальных показаний стала расширенной, что позволит передать данные с разных типов счетчиков;
- теперь в поле с показаниями, зафиксированными поставщиком, информация от двухзонного/трехзонного счетчика указывается в отдельных зонах;
- в блоке расчетов содержится больше информации, в том числе ожидаемое потребление и рекомендуемая сумма к оплате;
- в платежках указан EIC-код и QR-код – для удобной оплаты.
Он отметил, что с помощью таких нововведений в компании хотели исключить недоразумения при оплате, чтобы она всегда происходила по корректным реквизитам, а пользователи понимали, почему сумма именно такая.