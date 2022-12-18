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Факты / Україна / Общество

В Киеве люди начали получать обновленные платежки за свет: что изменилось

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В Киеве люди начали получать обновленные платежки за свет: что изменилось

Киевляне начали получать новые платежки за свет, которые должны сделать оплату проще и понятнее.

Об этом в Facebook сообщил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.

По его словам, изменения в платежках за электроэнергию следующие:

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  • форма для внесения актуальных показаний стала расширенной, что позволит передать данные с разных типов счетчиков;
  • теперь в поле с показаниями, зафиксированными поставщиком, информация от двухзонного/трехзонного счетчика указывается в отдельных зонах;
  • в блоке расчетов содержится больше информации, в том числе ожидаемое потребление и рекомендуемая сумма к оплате;
  • в платежках указан EIC-код и QR-код – для удобной оплаты.
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Он отметил, что с помощью таких нововведений в компании хотели исключить недоразумения при оплате, чтобы она всегда происходила по корректным реквизитам, а пользователи понимали, почему сумма именно такая.

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