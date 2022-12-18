У Києві люди почали отримувати оновлені платіжки за світло: що змінилось

Грудень, 18 в 18:28

Кияни почали отримувати нові платіжки за світло, які мають зробити оплату простішою і зрозумілішою.

Про це у Facebook повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

За його словами, зміни у платіжках за електроенергію наступні:

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форма для внесення актуальних показань стала розширеною, що дозволить передати дані з різних типів лічильників;

тепер у полі з показаннями, зафіксованими постачальником, інформація від двозонного/тризонного лічильника вказується в окремих зонах;

у блоці розрахунків міститься більше інформації, зокрема очікуване споживання та рекомендована сума до оплати;

у платіжках вказаний EIC-код та QR-код – для зручної оплати.

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Він зазначив, що за допомогою таких нововведень хотіли унеможливити непорозуміння під час оплати, щоб вона завжди відбувалася за коректними реквізитами, а користувачі розуміли, чому сума саме така.