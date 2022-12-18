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У Києві люди почали отримувати оновлені платіжки за світло: що змінилось

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
У Києві люди почали отримувати оновлені платіжки за світло: що змінилось

Кияни почали отримувати нові платіжки за світло, які мають зробити оплату простішою і зрозумілішою.

Про це у Facebook повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

За його словами, зміни у платіжках за електроенергію наступні:

Зараз дивляться
  • форма для внесення актуальних показань стала розширеною, що дозволить передати дані з різних типів лічильників;
  • тепер у полі з показаннями, зафіксованими постачальником, інформація від двозонного/тризонного лічильника вказується в окремих зонах;
  • у блоці розрахунків міститься більше інформації, зокрема очікуване споживання та рекомендована сума до оплати;
  • у платіжках вказаний EIC-код та QR-код – для зручної оплати.
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Він зазначив, що за допомогою таких нововведень хотіли унеможливити непорозуміння під час оплати, щоб вона завжди відбувалася за коректними реквізитами, а користувачі розуміли, чому сума саме така.

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