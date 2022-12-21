Грудень, 21 в 19:17

Енергетики продовжують працювати над відновленням енергосистеми України після ракетних обстрілів Росії. Через завдані удари у частині областей скасували стабілізаційні графіки відключення світла.

Наприклад, до екстрених вимкнень електроенергії повернулися Київ та Київська область. У Запорізькій області та частині Херсонської області діють аварійні знеструмлення.

У низці регіонів України, де працюють стабілізаційні графіки, обленерго щодня оприлюднюють розклад на наступну добу.

Зараз дивляться

Про ситуацію зі світлом дозволяє дізнатись обленерго Харківської, Львівської, Вінницької, Чернігівської, Закарпатської, Хмельницької, Тернопільської, Кіровоградської, Сумської, Полтавської, Миколаївської Вінницької та Чернівецької областей.

Де та коли не буде світла 22 грудня – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Дніпропетровська область

У середу, 21 грудня, ДТЕК Дніпровські Електромережі запровадили оновлені графіки стабілізаційних відключень.

Вони враховують поточну складну ситуацію в енергосистемі після останніх масованих обстрілів. Ознайомитись з новим графіком можна за посиланням, потрібно ввести свій населений пункт, вулицю та номер будинку.

Харківська область

У Харківобленерго й далі діють графіки відключення електроенергії.

Планові вимкнення передбачають 12 черг серед споживачів, а початок кожної з черг змінюється щотижня.

Переглянути свою чергу на сайті Харківобленерго, можна наступним чином:

Відкрити форму за цим посиланням. Обрати зі списку, що випадає, ваш населений пункт, вулицю та номер будинку. Натиснути Перевірити. Результат перевірки з’явиться знизу.

Форма діє лише для планових відключень, попередили в обленерго.

Одеська область

Стабілізаційні графіки на території області почали діяти з 19 грудня. Для того, щоб ознайомитись з графіками, треба перейти за посиланням та ввести свій населений пункт, вулицю та номер будинку.

Графіки складаються з трьох категорій:

Білий колір: світло є і в цей час його наявність гарантована.

світло є і в цей час його наявність гарантована. Сірий колір: в цей час гарантовано не буде світла.

в цей час гарантовано не буде світла. Світло-сірий колір: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Львівська область

Обленерго Львівщини продовжує дотримуватись запроваджених раніше графіків.

Споживачі електроенергії розподілені на три групи. Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години. Окремо на добу є зарезервовані години, коли світло можуть вимикати додатково. Електроенергія стабільно буде постачатись двічі на добу по чотири години (разом — 8 годин).

З переліком графіків для різних груп львів’ян можна ознайомитись за цим посиланням.

Вінницька область

21 грудня Вінницяобленерго оновила черги в графіках вимкнень світла. Оновлені черги планових відключень можна подивитись за посиланням.

Дізнатись відповідність між чергою, що буде знеструмлена, та адресою, де планується вимкнення світла, можна за цим посиланням.

Перегляд планових та аварійних відключень в особистому кабінеті та на сайті.

Чернігівська область

У Чернігівобленерго дотримуються графіків відключень електроенергії “три через шість”.

Область поділена на три групи, які мають відповідні кольори – жовтий, синій та зелений.

Дізнатись приналежність своєї адреси до тієї чи іншої групи можна за цим посиланням.

Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця, розподіленого між трьома групами можна за цим посиланням.

Також за цим посиланням можна дізнатись інформацію про відключення через ЕІС-код або особовий рахунок споживача.

Закарпатська область

Обленерго Закарпаття дотримується погодинних вимкнень електроенергії, що діють згідно з графіками.

Втім, фактичні години включення/відключення можуть бути змінені у разі:

недотримання доведених граничних величин споживання електричної енергії споживачами області;

під час повітряної тривоги на території Закарпаття;

у разі відсутності зв’язку для дистанційного включення/відключення електроенергії, в результаті чого потрібен час для доїзду аварійних бригад до підстанцій;

на час, необхідний для проведення перемикань по зміні черг.

На 22 грудня прогнозовані години для трьох черг та однією додаткової черги можна дізнатись за цим посиланням.

Полтавська область

Графіки Полтаваобленерго стосуватимуться двох черг споживачів електроенергії. Вимикаються дві черги – основна та додаткова, що позначена у дужках.

Ознайомитися з графіками в Полтавській області можна за цим посиланням.

Приналежність адреси до тієї чи іншої черги в області можна дізнатись за цим посиланням.

Хмельницька область

Для Хмельницької області триває розподілення електроенергії між чотирма чергами, що поступово знеструмлюються для розподілу потужності між мешканцями регіону.

В обленерго попереджають, що порядок вимкнення світла між чергами може бути скоригований.

Дізнатись адресу в графіку погодинних відключень світла можна за посиланням.

Дізнатись графік вимкнень світла можна за цим посиланням.

Тернопільська область

У Тернопільобленерго на 22 грудня діють відповідно плану, встановленого 19 грудня.

Подача електроенергії розподілена, як і раніше, між трьома групами споживачів. Кожна група має свій час, коли адреси групи будуть знеструмлені.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Кіровоградська область

У Кіровоградобленерго триває робота графіків погодинних відключень світла, але в регіоні можуть бути застосовані аварійні вимкнення світла.

Перевірити наявність поточних відключень або ознайомитись з графіком погодинних відключень можна за цим посиланням.

Сумська область

Сумиобленерго дотримується стабілізаційних вимкнень світла у місті Суми та області.

Планові відключення електроенергії передбачають три черги, а кількість годин із заживленими електроенергією будівлями залежить від температури навколишнього середовища.

Детальніше ознайомитись з графіками можна за цим посиланням.

Черкаська область

Черкасиобленерго перейшли до “зеленого” графіку вимкнень світла, що передбачає для споживачів електроенергії чотири години зі світлом через дві години без світла.

За актуальною інформацією обленерго, споживачі електроенергії розбиті на три черги.

Співвіднести свою адресу з графіком знеструмлень можна за цим посиланням.

Уточнити інформацію щодо зазначеного району можна за цим посиланням.

Миколаївська область

У Миколаєві та області дотримуються графіків відключень світла, опублікованих очільником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом.

Планові вимкнення електроенергії передбачають три черги. Кожна з черг має закріплений проміжок часу, коли за адресою споживачів не буде світла.

Черги знеструмлюються чотири рази на добу. Тривалість відключення – близько двох годин. Відтак, кожного разу після заживлення, кожна з черг матиме електропостачання протягом 4 годин.

Знайти свою адресу в графіку можна за цим посиланням.

Чернівецька область

На Буковині дотримуються стабілізаційних відключень, запроваджених Чернівціобленерго.

Споживачі розподілені по 18 групах. Дізнатися, до якої групи споживачів потрапила ваша адреса, можна за цим посиланням для міста Чернівці, та за цим посиланням – для районів області.

Загальний графік відключень можна переглянути за цим посиланням.

Рівненська область

Рівнеобленерго розробило графіки стабілізаційних відключень, згідно з доведеними величинами потужності.

Дізнатись графіки вимкнень світла для Рівненської області можна за цим посиланням, коли ж графіки для міста Рівне можна дізнатись тут.

Інші регіони

У таких областях як Івано-Франківська, Волинська та Житомирська теж діють стабілізаційні графіки вимкнень світла.

Втім, регулятори електромережі наразі не публікували графіки на 22 грудня. Як правило, графіки публікуються день у день, тому ознайомитись з графіками у відповідних регіонах можна на сайтах Прикарпаттяобленерго, Волиньобленерго та Житомиробленерго.