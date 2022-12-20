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Факты / Україна / Общество

Оккупанты будут делать все, чтобы до Нового года оставить украинцев без света — Шмыгаль

Валентина Чорна, редактор ленты
Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

К Новому году российские оккупанты хотят оставить украинцев без света, поэтому нужно готовиться к новым атакам РФ по энергосистеме.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Российские террористы будут делать все, чтобы до Нового года оставить украинцев без света. Для них важно, чтобы Рождество и Новый год в Украине прошли в темноте. Поэтому должны готовиться к новым атакам, — заявил он.

Премьер-министр отметил, что в условиях, когда энергосистема испытывает удары чуть ли не каждый день, давать какие-либо прогнозы по возобновлению стабильного энергоснабжения просто невозможно.

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— Мы говорим людям правду о том, что ситуация сложная; о том, что свет может быть всего по несколько часов в день; о том, что положение дел в энергосистеме может как улучшиться, так и ухудшиться в зависимости от интенсивности и массированности новых атак россиян, – добавил Шмыгаль.

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