Декабрь, 21 в 22:13

С 1 января грядущего года повысится конечная цена электроэнергии для небытовых потребителей в среднем на 15 копеек за 1 кВт-ч.

Об этом говорится в сообщении Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Речь идет об увеличении тарифов на передачу электроэнергии и диспетчерские услуги НЭК Укрэнерго, а также на распределение э/э и услуги поставщиков универсальных услуг (ПУУ) на 2023 год.

Сейчас смотрят

— В результате корректировки этих тарифов средний рост цен на электроэнергию для конечных небытовых потребителей будет составлять около 15 коп. за кВт-ч, — говорится в сообщении.

При этом средний рост цен на электроэнергию для промышленных энергоемких потребителей составит около 4 коп. за кВт-ч.

Регулятор добавил, что корректировка тарифов происходит, прежде всего, за счет выделения средств для операторов электрических сетей на аварийное восстановление поврежденных объектов электроэнергетики, создание аварийного запаса оборудования и закупку необходимых для этого товаров и услуг.

— Корректировка тарифов, действующих с 1 января 2023 года, состоялась на минимальном уровне с учетом необходимости обеспечения сбалансированной работы системного оператора, операторов систем распределения, поставщиков универсальных услуг и поддержания достаточного уровня устойчивости энергетической системы Украины, — говорится в сообщении.

В Нацкомиссии объяснили, что несмотря на сложную ситуацию в энергетике, а также принимая во внимание актуальное социально-экономическое положение в стране, регулятор смог все же ограничить рост указанных тарифов.

— Их удалось удержать на сбалансированном уровне, что отвечает интересам всех участников рынка электрической энергии, включая производителей и потребителей, — заявили в НКРЭКУ.

Цена электроэнергии для бытовых потребителей остается на действующем уровне, что было зафиксировано в постановлении правительства Украины от 5 июня 2019 г. № 483.