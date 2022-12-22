Грудень, 21 в 22:13

З 1 січня наступного року підвищиться кінцева ціна електроенергії для непобутових споживачів у середньому на 15 копійок за 1 кВт-год.

Про це йдеться в повідомленні Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Йдеться про збільшення тарифів на передачу електроенергії та диспетчерські послуги НЕК Укренерго, а також на розподіл е/е та послуги постачальників універсальних послуг (ПУП) на 2023 рік.

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– У результаті коригування цих тарифів середнє зростання цін на електроенергію для кінцевих непобутових споживачів становитиме близько 15 коп. за кВт-год, – ідеться в повідомленні.

При цьому середнє зростання цін на електроенергію для промислових енергоємних споживачів становитиме близько 4 коп. за кВт-год.

Регулятор додав, що коригування тарифів відбувається насамперед за рахунок виділення коштів для операторів електричних мереж на аварійне відновлення пошкоджених об’єктів електроенергетики, створення аварійного запасу обладнання та закупівлю необхідних для цього товарів і послуг.

– Коригування тарифів, що діють з 1 січня 2023 року, відбулося на мінімальному рівні з урахуванням необхідності забезпечення збалансованої роботи системного оператора, операторів систем розподілу, надавачів універсальних послуг та підтримання достатнього рівня стійкості енергетичної системи України, – йдеться в повідомленні.

У Нацкомісії пояснили, що незважаючи на складну ситуацію в енергетиці, а також зважаючи на актуальне соціально-економічне становище в країні, регулятор зміг усе ж таки обмежити зростання зазначених тарифів.

– Їх вдалося утримати на збалансованому рівні, що відповідає інтересам усіх учасників ринку електричної енергії, включно з виробниками та споживачами, – заявили в НКРЕКП.

Ціна електроенергії для побутових споживачів залишається на чинному рівні, що було зафіксовано в постанові уряду України від 5 червня 2019 р. № 483.