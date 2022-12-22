В начале января жителям Киева могут подавать свет по 10 часов в сутки

Декабрь, 22 в 0:42

При лучшем сценарии в начале января жителям Киева будут подавать свет по 10 часов в сутки.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Он отметил, что последняя волна атак российских беспилотников “была направлена именно на киевскую электросеть и привела к значительному повреждению системы”.

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– Учитывая характер повреждений, я думаю, что киевлянам следует готовиться к тому, что следующие по меньшей мере 2-3 недели наличие электричества в течение 4-6 часов в доме будет хорошей новостью, – объяснил Харченко.

В то же время, по его словам, в течение недели-полторы Киевщина может вернуться к плановым отключениям света.

– Но эти отключения не будут комфортными. В лучшем случае 10 часов в сутки будет наличие электричества и 14 часов – отсутствие. Это будет хорошим результатом. Кроме того, к нам едет большое количество оборудования. Надеюсь, что мобильная генерация появится довольно быстро, для этого делается все возможное, — отметил эксперт.