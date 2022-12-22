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Факти / Україна / Суспільство

На початку січня жителям Києва можуть подавати світло по 10 годин на добу

Валентина Чорна, редакторка стрічки
На початку січня жителям Києва можуть подавати світло по 10 годин на добу
Фото: Pixabay

За найкращого сценарію на початку січня жителям Києва подаватимуть світло по 10 годин на добу.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Він зазначив, що остання хвиля атак російських безпілотників “була спрямована саме на київську електромережу та призвела до значного пошкодження системи”.

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– Враховуючи характер пошкоджень, я думаю, що киянам слід готуватися до того, що наступні щонайменше 2-3 тижні наявність електрики протягом 4-6 годин в будинку буде доброю новиною, – пояснив Харченко.

Водночас, за його словами, упродовж тижня-півтора Київщина може повернутися до планових відключень світла.

– Але ці відключення не будуть комфортними. У кращому випадку 10 годин на добу буде наявність електрики, і 14 годин – відсутність. Це буде добрим результатом. З іншого боку, до нас їде велика кількість обладнання. Сподіваюся, що мобільна генерація з’явиться доволі швидко, для цього робиться все можливе, – зазначив експерт.

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