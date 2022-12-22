На початку січня жителям Києва можуть подавати світло по 10 годин на добу

Грудень, 22 в 0:42

За найкращого сценарію на початку січня жителям Києва подаватимуть світло по 10 годин на добу.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Він зазначив, що остання хвиля атак російських безпілотників “була спрямована саме на київську електромережу та призвела до значного пошкодження системи”.

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– Враховуючи характер пошкоджень, я думаю, що киянам слід готуватися до того, що наступні щонайменше 2-3 тижні наявність електрики протягом 4-6 годин в будинку буде доброю новиною, – пояснив Харченко.

Водночас, за його словами, упродовж тижня-півтора Київщина може повернутися до планових відключень світла.

– Але ці відключення не будуть комфортними. У кращому випадку 10 годин на добу буде наявність електрики, і 14 годин – відсутність. Це буде добрим результатом. З іншого боку, до нас їде велика кількість обладнання. Сподіваюся, що мобільна генерація з’явиться доволі швидко, для цього робиться все можливе, – зазначив експерт.