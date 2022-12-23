Тепло и вода поставляется во все районы Киева – КМВА
Снабжение тепла и воды во все районы Киева происходит в штатном режиме.
Об этом утром 23 декабря сообщили в городской военной администрации.
По словам начальника КМВА Сергея Попко, положительной динамики удалось добиться за счет восстановительных работ в энергосистеме и благодаря более осознанному потреблению электроэнергии жителями города.
На верхних этажах обесточенных многоэтажек возможно пониженное давление воды.
Сейчас энергетики продолжают ликвидировать повреждения сети энергосистемы Киева, поэтому город до сих пор живет в режиме аварийных отключений.
– Еще раз обращаюсь к киевлянам. Не включайте сразу все электроприборы в вашем доме, когда вам подают свет.
Мгновенная пиковая нагрузка оказывает негативное влияние на сеть. Только экономное потребление приблизит нас к плановым отключениям. Вместе все преодолеем! Верим в победу! – подчеркивает Сергей Попко.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 303-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: КГВА