Снабжение тепла и воды во все районы Киева происходит в штатном режиме.

Об этом утром 23 декабря сообщили в городской военной администрации.

По словам начальника КМВА Сергея Попко, положительной динамики удалось добиться за счет восстановительных работ в энергосистеме и благодаря более осознанному потреблению электроэнергии жителями города.

На верхних этажах обесточенных многоэтажек возможно пониженное давление воды.

Сейчас энергетики продолжают ликвидировать повреждения сети энергосистемы Киева, поэтому город до сих пор живет в режиме аварийных отключений.

– Еще раз обращаюсь к киевлянам. Не включайте сразу все электроприборы в вашем доме, когда вам подают свет.

Мгновенная пиковая нагрузка оказывает негативное влияние на сеть. Только экономное потребление приблизит нас к плановым отключениям. Вместе все преодолеем! Верим в победу! – подчеркивает Сергей Попко.