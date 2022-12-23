Тепло й вода постачається до всіх районів Києва – КМВА
Постачання тепла та води до всіх районів Києва відбувається в штатному режимі.
Про це уранці 23 грудня повідомили в міській військовій адміністрації.
За словами начальника КМВА Сергія Попка, позитивної динаміки вдалося досягти за рахунок відновлювальних робіт в енергосистемі та завдяки більш свідомому споживанню електроенергії жителями міста.
На верхніх поверхах багатоповерхівок, які наразі знеструмлені, можливий понижений тиск води.
Нині енергетики продовжують працювати над ліквідацією пошкоджень у мережі енергосистеми Києва, тож місто досі живе в режимі аварійних відключень.
– Ще раз звертаюся до киян. Не вмикайте відразу всі електроприлади у вашій оселі, коли вам подають світло.
Миттєве пікове навантаження негативно впливає на мережу. Лише заощадливе споживання наблизить нас до планових відключень. Разом все подолаємо! Віримо в перемогу! – наголошує Сергій Попко.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 303-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: КМВА