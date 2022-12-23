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Факти / Україна / Суспільство

Тепло й вода постачається до всіх районів Києва – КМВА

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Вода
Фото: Dreamstime

Постачання тепла та води до всіх районів Києва відбувається в штатному режимі.

Про це уранці 23 грудня повідомили в міській військовій адміністрації.

За словами начальника КМВА Сергія Попка, позитивної динаміки вдалося досягти за рахунок відновлювальних робіт в енергосистемі та завдяки більш свідомому споживанню електроенергії жителями міста.

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На верхніх поверхах багатоповерхівок, які наразі знеструмлені, можливий понижений тиск води.

Нині енергетики продовжують працювати над ліквідацією пошкоджень у мережі енергосистеми Києва, тож місто досі живе в режимі аварійних відключень.

– Ще раз звертаюся до киян. Не вмикайте відразу всі електроприлади у вашій оселі, коли вам подають світло.

Миттєве пікове навантаження негативно впливає на мережу. Лише заощадливе споживання наблизить нас до планових відключень. Разом все подолаємо! Віримо в перемогу! – наголошує Сергій Попко.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 303-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: КМВА

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