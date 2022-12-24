В Украине осудили четырех диверсантов, которые пытали участников АТО в Харьковской области

Декабрь, 24 в 13:50

В Украине осудили четырех участников российской диверсионно-разведывательной группы, которые похищали и пытали мирных жителей в Харьковской области. Каждому из них суд назначил наказание – тюремное заключение до 11 лет.

По данным Службы безопасности Украины, во время захвата Изюмского района они выполняли задачи Москвы, чтобы выявить и физически ликвидировать участников АТО.

Контрразведчики СБУ обезвредили вражескую группу во время боевой операции в октябре – четырех российских диверсантов удалось задержать.

Сейчас смотрят

Среди них – два кадровых сотрудника 16 отдельной бригады специального назначения ГРУ. Еще двое – наемники российской частной военной компании.

В СБУ отмечают, что именно они в начале сентября похитили троих жителей поселка Боровая, участвовавших в АТО. Оккупанты держали мужчин связанными в земляной яме с мешками на голове, а затем жестоко пытали и угрожали убийством.

Захватчики проводили допросы и пытались “выбить” информацию о других украинских патриотах.

Диверсантов признали виновными по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц (по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).