В Україні засудили чотирьох диверсантів, які катували учасників АТО на Харківщині

Грудень, 24 в 13:50

В Україні засудили чотирьох учасників російської диверсійно-розвідувальної групи, які викрадали та катували мирних жителів у Харківській області. Кожному з них суд призначив покарання – тюремне ув’язнення до 11 років.

За даними Служби безпеки України, під час захоплення Ізюмського району вони виконували завдання Москви, щоб виявити та фізично ліквідувати учасників АТО.

Контррозвідники СБУ знешкодили ворожу групу під час бойової операції у жовтні – чотирьох російських диверсантів вдалося затримати.

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Серед них – двоє кадрових співробітників 16 окремої бригади спеціального призначення ГРУ. Ще двоє – найманці російської приватної військової компанії.

У СБУ зазначають, що саме вони на початку вересня викрали трьох мешканців селища Борова, які брали участь в АТО. Окупанти тримали чоловіків зв’язаними у земляній ямі з мішками на голові, а потім жорстоко катували та погрожували вбивством.

Загарбники проводили допити та намагалися “вибити” інформацію про інших українських патріотів.

Диверсантів визнали винними за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.