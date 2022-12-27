Декабрь, 27 в 14:34

Все украинские военнослужащие, освобожденные из российского плена, получат денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение.

Об этом сообщает Military Media Center, освещающий деятельность Сил обороны Украины.

Соответствующее поручение кадровым органам Вооруженных сил Украины дал министр обороны Алексей Резников.

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Так, военнослужащие ВСУ и Государственной специальной службы транспорта, которые после освобождения из плена (интернирования) или освобождения из заложников направлены в резервные воинские части, продолжат получать ежемесячное денежное обеспечение. Его размер будет таким же, какой военные получали на последней занимаемой должности.

Такие выплаты сохранятся со дня освобождения военнослужащего из плена или из заложников до начала выполнения им обязанностей на новой штатной должности или до увольнения из ВСУ (Государственной специальной службы транспорта).

Исключением являются случаи, когда военнослужащие были отстранены от исполнения служебных обязанностей и от должностей, взяты под стражу или домашний арест, отбывают наказание на гауптвахте и в дисциплинарных частях. В таком случае они теряют право на выплату некоторых видов денежного обеспечения (согласно требованиям раздела ХХІХ приказа Минобороны Украины № 260).

Кадровые органы ВСУ должны передать копии списков военнослужащих, освобожденных из плена (из заложников) и находящихся в резервных воинских частях, должностным лицам, в распоряжении которых они находились ранее.

В то же время эти должностные лица должны обеспечить в пятидневный срок расчет денежного обеспечения для таких военных, включая дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. грн в месяц.

Расчеты будут включать период до дня освобождения из плена (из заложников). Денежные аттестаты военнослужащих будут направлены в резервные воинские части, в списках которых они находятся.

Недавно в Министерстве обороны Украины информировали, что в декабре 2022 года украинские военные получат на 37% больше выплаты, чем в ноябре. Это удалось сделать благодаря ряду дополнительных начислений.

Как известно, дополнительные выплаты за непосредственное участие в боевых действиях составляют 100 тыс. грн. в месяц, а за службу во время военного положения – 30 тыс. грн.

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Источник: Military Media Center, АрмияInform