Грудень, 27 в 14:34

Всі українські військовослужбовці, які були звільнені з російського полону, отримають грошове забезпечення та додаткову винагороду.

Про це повідомляє Military Media Center, який висвітлює діяльність Сил оборони України.

Відповідне доручення кадровим органам Збройних сил України дав міністр оборони Олексій Резніков.

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Так, військовослужбовці ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту, які після визволення із полону (інтернування) чи звільнення із заручників направлені до резервних військових частин, продовжать отримувати щомісячне грошове забезпечення. Його розмір буде таким же, який військові отримували на останній займаній посаді.

Такі виплати зберігатимуться з дня звільнення військовослужбовця із полону чи із заручників до початку виконання ним обов’язків за новою штатною посадою або до звільнення із ЗСУ (Державної спеціальної служби транспорту).

Винятком є випадки, коли військовослужбовці були відсторонені від виконання службових обов’язків та посад, взяті під варту чи домашній арешт, відбувають покарання на гауптвахті та в дисциплінарних частинах. У такому разі вони втрачають право на виплату деяких видів грошового забезпечення (згідно вимог розділу ХХІХ наказу Міноборони України № 260).

Кадрові органи ЗСУ повинні довести копії списків військовослужбовців, які були визволені з полону (із заручників) та перебувають у резервних військових частинах, до посадових осіб, у розпорядженні яких вони перебували раніше.

Водночас ці посадові особи повинні забезпечити в п’ятиденний термін розрахунки грошового забезпечення для таких військових, включно з додатковою винагородою в розмірі 100 тис. грн за місяць.

Розрахунки включатимуть період до дня визволення із полону (із заручників). Грошові атестати військовослужбовців будуть надіслані до резервних військових частин, в списках яких вони перебувають.

Нещодавно в Міністерстві оборони України інформували, що в грудні 2022 року українські військові отримають на 37% більші виплати, аніж у листопаді. Це вдалося зробити завдяки низці додаткових нарахувань.

Як відомо, додаткові виплати за безпосередню участь у бойових діях становлять 100 тис. грн на місяць, а за службу під час воєнного стану –30 тис. грн.

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Джерело: Military Media Center, АрміяInform