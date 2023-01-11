Как отправить посылку из Польши в Украину: способы и инструкция
Из-за полномасштабного вторжения России в Украину многие украинцы вынужденно выехали за границу. Больше всего наших граждан сейчас в Польше.
По неофициальным данным, в настоящее время в стране проживает до миллиона украинских беженцев. Соответственно польские почтовые службы пользуются большим спросом среди украинцев.
Отправить посылку из Польши в Украину можно несколькими способами. Впрочем, самый распространенный – воспользоваться услугами Новой почты.
Новая почта
Сейчас компания открыла в Польше восемь отделений. Они расположены в четырех городах:
- Варшава — 4 отделения.
- Краков — 2 отделения.
- Жешув — 1 отделение.
- Познань — 1 отделение.
Адреса отделений можно найти на сайте компании по ссылке.
Прежде чем отправить посылку, необходимо заполнить заявку. Для этого следует указать необходимую информацию:
- ФИО получателя.
- Местный телефон страны доставки (если указать не украинский номер, может возникнуть проблема с доставкой).
- Электронная почта получателя.
- Страна доставки — Украина.
- Полный адрес для доставки по адресу (желательно на латинице) — индекс, город, улица, № дома и квартиры или номер почтомата или отделения Новой почты.
Также стоит описать отправление. Например: брюки 1 шт., носки 2 пары, книги 3 шт.
Отправить из Польши в Украину можно не все вещи, существует ряд ограничений.
Запрещено отправлять:
- продукты питания весом более 10 кг, а также пищу, которая требует определенного температурного режима для хранения или не имеет заводской упаковки;
- лекарство;
- алкоголь, табак;
- товары военного назначения;
- семена, посевной материал, образцы почвы, готовые корма для животных;
- литературу, содержащую пророссийскую пропаганду;
- спиртосодержащие духи и легковоспламеняющиеся вещества в канистрах под давлением. Например: дезодоранты, спреи, гель-лаки для ногтей и т. д.;
- наличные, иностранную валюту, ювелирные изделия, платежные документы и ценные бумаги;
- антиквариат;
- оружие (патроны, охотничьи ножи, кастеты, электрошокеры, ножи).
Стоимость доставки через Новую почту
Доставить посылку обещают в течение 5-6 дней. Максимальный вес одного отправления — 30 кг. Такая посылка обойдется вам в 80 злотых (680 грн).
Средняя посылка весом до 10 кг будет стоить 60 злотых (510 грн). А отправка до 2 кг обойдется в 45 злотых (383 грн).
Poczta Polska
Это государственный оператор Польши. Сейчас отправить посылку через них стало дешевле, ведь Poczta Polska с октября 2022 года снизила тарифы для отправлений в Украину на 75%.
Сегодня стоимость доставки такова:
- до 1 кг — 42 злотых (357 грн);
- до 5 кг — 52 злотых (442 грн);
- до 10 кг – 62 злотых (527 грн).
Посылку можно отправить из любого отделения, предоставляющего услугу Express Mail Service. Груз обещают доставить в любое отделение Укрпочты за 7-14 дней.
Нельзя отправлять:
- дезодоранты и спреи, пенки для бритья;
- мобильные телефоны;
- цифровые камеры;
- ноутбуки.
Чтобы отправить посылку, нужно оформить заявку.
Больше информации можно получить на официальном сайте.
Альтернативные варианты
Вы также можете воспользоваться услугами пассажирских перевозок. Для этого необходимо обратиться к водителям автобусов, едущих в Украину.
К преимуществам таких отправлений можно отнести скорость. К тому же вам не придется оформлять всяческие документы.
По стоимости – это дело индивидуальное, ведь фиксированной цены нет. Впрочем, стоит учитывать, что в отличие от специальных сервисов, водитель не несет никакой юридической ответственности за вашу посылку.