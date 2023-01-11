Январь, 11 в 15:35

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину многие украинцы вынужденно выехали за границу. Больше всего наших граждан сейчас в Польше.

По неофициальным данным, в настоящее время в стране проживает до миллиона украинских беженцев. Соответственно польские почтовые службы пользуются большим спросом среди украинцев.

Отправить посылку из Польши в Украину можно несколькими способами. Впрочем, самый распространенный – воспользоваться услугами Новой почты.

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Новая почта

Сейчас компания открыла в Польше восемь отделений. Они расположены в четырех городах:

Варшава — 4 отделения.

Краков — 2 отделения.

Жешув — 1 отделение.

Познань — 1 отделение.

Адреса отделений можно найти на сайте компании по ссылке.

Прежде чем отправить посылку, необходимо заполнить заявку. Для этого следует указать необходимую информацию:

ФИО получателя. Местный телефон страны доставки (если указать не украинский номер, может возникнуть проблема с доставкой). Электронная почта получателя. Страна доставки — Украина. Полный адрес для доставки по адресу (желательно на латинице) — индекс, город, улица, № дома и квартиры или номер почтомата или отделения Новой почты.

Также стоит описать отправление. Например: брюки 1 шт., носки 2 пары, книги 3 шт.

Отправить из Польши в Украину можно не все вещи, существует ряд ограничений.

Запрещено отправлять:

продукты питания весом более 10 кг, а также пищу, которая требует определенного температурного режима для хранения или не имеет заводской упаковки;

лекарство;

алкоголь, табак;

товары военного назначения;

семена, посевной материал, образцы почвы, готовые корма для животных;

литературу, содержащую пророссийскую пропаганду;

спиртосодержащие духи и легковоспламеняющиеся вещества в канистрах под давлением. Например: дезодоранты, спреи, гель-лаки для ногтей и т. д.;

наличные, иностранную валюту, ювелирные изделия, платежные документы и ценные бумаги;

антиквариат;

оружие (патроны, охотничьи ножи, кастеты, электрошокеры, ножи).

Стоимость доставки через Новую почту

Доставить посылку обещают в течение 5-6 дней. Максимальный вес одного отправления — 30 кг. Такая посылка обойдется вам в 80 злотых (680 грн).

Средняя посылка весом до 10 кг будет стоить 60 злотых (510 грн). А отправка до 2 кг обойдется в 45 злотых (383 грн).

Poczta Polska

Это государственный оператор Польши. Сейчас отправить посылку через них стало дешевле, ведь Poczta Polska с октября 2022 года снизила тарифы для отправлений в Украину на 75%.

Сегодня стоимость доставки такова:

до 1 кг — 42 злотых (357 грн);

до 5 кг — 52 злотых (442 грн);

до 10 кг – 62 злотых (527 грн).

Посылку можно отправить из любого отделения, предоставляющего услугу Express Mail Service. Груз обещают доставить в любое отделение Укрпочты за 7-14 дней.

Нельзя отправлять:

дезодоранты и спреи, пенки для бритья;

мобильные телефоны;

цифровые камеры;

ноутбуки.

Чтобы отправить посылку, нужно оформить заявку.

Больше информации можно получить на официальном сайте.

Альтернативные варианты

Вы также можете воспользоваться услугами пассажирских перевозок. Для этого необходимо обратиться к водителям автобусов, едущих в Украину.

К преимуществам таких отправлений можно отнести скорость. К тому же вам не придется оформлять всяческие документы.

По стоимости – это дело индивидуальное, ведь фиксированной цены нет. Впрочем, стоит учитывать, что в отличие от специальных сервисов, водитель не несет никакой юридической ответственности за вашу посылку.