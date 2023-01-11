Січень, 11 в 15:35

Через повномасштабне вторгнення Росії до України чимало українців вимушено виїхали за кордон. Найбільше наших громадян зараз у Польщі.

За неофіційними даними, нині в країні проживає до мільйона українських біженців. Відповідно польські поштові служби мають чималий попит серед українців.

Відправити посилку з Польщі до України можна кількома способами. Проте найпоширеніший – скористатися послугами Нової пошти.

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Нова пошта

Нині компанія відкрила у Польщі вісім відділень. Вони розташовані у чотирьох містах:

Варшава – 4 відділення.

Краків – 2 відділення.

Жешув – 1 відділення.

Познань – 1 відділення.

Адреси відділень можна знайти на сайті компанії за посиланням.

Перш ніж відправити посилку, необхідно заповнити заявку. Для цього треба вказати необхідну інформацію:

ПІБ отримувача.

Місцевий телефон країни доставки (якщо вказати не український номер, може виникнути проблема з доставкою).

Електронна пошта отримувача.

Країна доставки – Україна.

Повна адреса для доставки на адресу (бажано латиницею): і ндекс, місто, вулиця, № будинку та квартири або номер поштомату чи відділення Нової пошти.

Також варто описати відправлення. Наприклад: штани 1 шт., шкарпетки 2 пари, книги 3 шт.

Відправити з Польщі до України можна не усе, існує низка обмежень.

Заборонено відправляти:

продукти харчування вагою понад 10 кг, а також ту їжу, яка вимагає певного температурного режиму для зберігання чи не має заводського пакування;

ліки;

алкоголь, тютюн;

товари військового призначення;

насіння, посівний матеріал, зразки ґрунту, готові корми для тварин;

літературу, яка містить проросійську пропаганду;

спиртовмісні парфуми та легкозаймисті речовини в каністрах під тиском. Наприклад: дезодоранти, спреї, гель-лаки для нігтів тощо;

готівку, іноземну валюту, ювелірні вироби, платіжні документи та цінні папери;

антикваріат;

зброю (патрони, мисливські ножі, кастети, електрошокери, ножі).

Вартість доставки через Нову пошту

Доставити посилку обіцяють впродовж 5-6 днів. Максимальна вага одного відправлення – 30 кг. Така посилка обійдеться вам у 80 злотих (680 грн).

Середня посилка вагою до 10 кг коштуватиме 60 злотих (510 грн). А відправлення до 2 кг обійдеться у 45 злотих (383 грн).

Poczta Polska

Це державний оператор Польщі. Нині відправити посилку через них стало дешевше, адже Poczta Polska з жовтня 2022 року знизила тарифи для відправлень в Україну на 75%.

Сьогодні вартість доставки така:

до 1 кг – 42 злотих (357 грн);

42 злотих (357 грн); до 5 кг – 52 злотих (442 грн);

до 10 кг – 62 злотих (527 грн).

Посилку можна відправити з будь-якого відділення, що надає послугу Express Mail Service. Вантаж обіцяють доставити до будь-якого відділення Укрпошти за 7-14 днів.

Не можна відправляти:

дезодоранти та спреї, пінки для гоління;

мобільні телефони;

цифрові камери;

ноутбуки.

Аби відправити посилку, треба оформити заявку.

Більше інформації можна отримати на офіційному сайті.

Альтернативні варіанти

Ви також можете скористатися послугами пасажирських перевезень. Для цього необхідно звернутися до водіїв автобусів, що їдуть в Україну.

До переваг таких відправлень можна віднести швидкість. До того ж вам не доведеться оформлювати усілякі документи.

Щодо вартості – це справа індивідуальна, адже фіксованої ціни немає. Проте варто враховувати, що на відміну від спеціальних сервісів, водій не несе жодної юридичної відповідальності за вашу посилку.