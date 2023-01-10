Январь, 10 в 18:57

Полномасштабная война в Украине продолжается, поэтому тысячи украинцев остаются за границей. Больше всего наших граждан сейчас находится в Польше.

Какие изменения ждут украинских переселенцев в Польше с 1 марта 2023 года, читайте в материале Фактов ICTV.

Важные изменения с марта 2023 года

Польские законодатели решили урегулировать вопрос помощи для граждан Украины, поэтому с 1 марта 2023 года украинских переселенцев ждет ряд изменений.

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Беспокоиться за пребывание на территории Польши не стоит, оно по-прежнему остается желанным.

Все новые правила и изменения пребывания украинцев в Польше изложены в изменениях к спецзакону О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства. Польские чиновники работали над изменениями несколько месяцев.

За правительственные изменения депутаты нижней палаты польского парламента Сейма проголосовали почти единогласно, теперь свое слово должна сказать верхняя палата польского парламента — Сенат.

После согласования Сената, свою подпись должен поставить президент. После этого новые изменения вступят в силу.

В общем, основные изменения касаются документов и выплат, которые получают беженцы.

Статус PESEL UKR

Изменения коснулись особого статуса для украинских переселенцев PESEL UKR. Этот статус дает право гражданам Украины получить социальную помощь и медицинские услуги, трудоустроиться и учиться в Польше.

От 24 февраля 2022 года лица, приезжавшие в Польшу, не обязаны были оформлять PESEL UKR. Украинцы делали его по желанию. Поскольку находиться на польской территории можно было и без этого документа, не все переселенцы оформляли статус PESEL UKR.

Ранее на изготовление PESEL UKR давали 90 дней от пересечения границы, однако с марта 2023 года ситуация изменится.

Статус PESEL UKR станет обязательным для каждого украинца, который пересек польскую границу и хочет остаться в Польше.

На его оформление будет предоставляться ровно 30 дней. Кроме того, это правило касается и вновь прибывших украинцев, и тех, кто въехал в страну после 24 февраля.

Оплата жилья

Сегодня в Польше действует программа помощи украинцам под названием 40+. Она обеспечивает проживание и питание украинских переселенцев.

Граждане Польши, которые приютили украинцев у себя дома, получают от государства 40 злотых за сутки в течение 120 дней от даты первого въезда беженца на территорию Польши.

Однако с 1 марта 2023 года украинцев ждут изменения в этой сфере. Будет введена оплата за жилье для тех беженцев, которые находятся в местах коллективного проживания более 120 дней.

То есть украинец будет платить 50% от стоимости, но не более 40 злотых в сутки. А с мая 2023 года, когда срок пребывания превысит 180 дней, сумма будет больше: 75%, но не более чем 60 злотых за сутки.

Впрочем, определены категории лиц, которые освобождаются от уплаты за коллективное жилье:

лица с инвалидностью;

пенсионеры и те, кто нуждается в уходе;

беременные женщины;

лица, воспитывающие детей в возрасте до 12 месяцев или трех и более детей.

Социальная помощь теперь не для всех

Польские чиновники хотят контролировать социальные выплаты, которые получают украинцы. Они неоднократно подчеркивали, что помощь должны получать те, кто действительно в этом нуждается.

Поэтому, если украинец выезжает за пределы Польши более чем на 30 дней, его статус PESEL UKR отменяется, а также прекращаются все выплаты.

После возвращения в Польшу украинец сможет восстановить статус PESEL UKR и выплату соцпомощи. Однако не стоит рассчитывать на выплаты, находясь в Украине.

Кроме того, новые изменения в спецзаконе предоставляют право органам социального страхования (ZUS) получать от Пограничной службы информацию из реестра о пересечении украинцами границы. Поэтому обмануть систему не удастся.

Diia.pl

Изменения к закону предусматривают признание в Польше электронного документа, доступного в приложении Diia.pl (эквивалент польского документа mObywatel), как документа на легальное пребывание в РП для беженцев.

Этот документ вместе с паспортом даст право гражданину Украины многократно пересекать границу без необходимости оформлять визу. Также этого документа достаточно для путешествий по Европе и миру.

Кстати, со спецзакона также будет удалено положение об упрощенном порядке получения вида на жительство в Польше (до трех лет). Однако спецзакон гарантирует легальное пребывание в Польше беженцам в течение 1,5 года — до 24 августа 2023 года.

Карта побыту для украинцев

Те украинцы, которые легально работают в Польше или открыли собственный бизнес, с 1 апреля 2023 года смогут подавать документы на получение вида на жительство — карты побыту.

Как оформить карту побыту в Польше, читайте в нашем специальном материале.