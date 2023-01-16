Січень, 16 в 14:49

Абсолютна більшість українців готові терпіти проблеми, пов’язані з повномасштабною війною, до перемоги над РФ.

Про це свідчать результати дослідження, яке на замовлення Інституту соціології НАН України виконав Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Соціологи дослідили громадську думку українців за підсумками 10 місяців розв’язаної РФ повномасштабної війни.

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З’ясувалося, що 69% громадян готові терпіти проблеми, спровоковані війною, стільки, скільки буде потрібно, аж до перемоги України над країною-агресором Росією. Це свідчить про психологічну стійкість українців.

Йдеться про такі проблеми, як зростання цін на продукти та товари, перебої з електропостачанням та теплопостачанням, скорочення робочих місць.

Ще 23,9% готові терпіти теперішні та майбутні проблеми, проте лише обмежений час, а 4,6% загалом не готові терпіти труднощі.

Крім того, зросла кількість громадян, які упевнені в своїх силах: з 42% у 2021 році до 56,4% у 2022 році.

Показовим соціологи вважають й оптимізм українців у короткостроковій перспективі. Під час опитування більш ніж дві третини респондентів (67,9%) заявили, що очікують покращення життя в 2023 році.

Понад 95% опитаних висловили упевненість у перемозі України у війні з РФ. Про свою невпевненість у перемозі заявили лише 2,5% респондентів.

При цьому абсолютна більшість українців (63,2%) очікують на перемогу впродовж найближчого року або й швидше. Лише 26% респондентів вважають, що повномасштабна війна триватиме більше року.

– Отже в суспільстві існують значні сподівання на швидке завершення військового протистояння з Росією, фіналом якого буде наша перемога, – наголосили соціологи.

Майже всі опитані надали високі (63,8%) або середні (32,1%) оцінки міжнародній підтримці, яку отримує Україна для перемоги над РФ.

На тлі війни в українському суспільстві спостерігається тренд на посилення громадянської ідентичності. Кількість тих, хто вважає себе громадянином України, зросла з 62,6% у 2021 році до 79,7% станом на грудень 2022 року.

Через війну та внаслідок усвідомлення цінності власної держави суттєво покращилися оцінки ефективності та очікування від майбутнього України. Так, 76,2% опитаних переконані, що ситуація буде покращуватися.

А загальні установки щодо держави змінилися з переважно негативних у 2021 році (55,8% негативних оцінок проти 6,6% позитивних) на переважно позитивні у 2022 році (46,6% позитивних оцінок проти 26,1% негативних).

Соціологічний моніторинг проводився фахівцями КМІС на замовлення Інституту соціології НАН України. Польовий етап дослідження тривав із 19 по 25 грудня 2022 року.

Результати опитування репрезентують доросле населення України, за винятком окупованого Криму та тимчасово захоплених РФ територій Донбасу. Загалом були опитані 2007 респондентів методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (винятково за мобільними телефонними номерами). Статистична похибка вибірки становить 2,2%.

Фото: Інститут соціології НАН України