Январь, 16 в 15:38

Во время действия военного положения в Украине действуют определенные ограничения относительно пересечения государственной границы. Мужчинам, достигшим призывного возраста, запрещено покидать пределы страны.

Выехать за границу может лишь ограниченная категория граждан при наличии у них документов, подтверждающих разрешение на выезд.

Поэтому Факты ICTV спросили у юриста, какая ответственность предусмотрена в Украине за незаконное пересечение границы в 2023 году во время действия военного положения.

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Незаконное пересечение границы 2023: что предусмотрено

В этой теме Фактам помогал разбираться адвокат и юрист Ario Law Firm Антон Диденко. По его словам, за незаконное пересечение границы как в 2022 году, так и в 2023 году предусмотрено несколько видов наказания:

административная ответственность;

уголовная ответственность.

Диденко отмечает, что уголовная ответственность по ст. 332-2 Уголовного кодекса Украины предусмотрена не за все виды незаконного пересечения границы. В частности, это касается:

пересечения государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства;

пересечения границы лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины;

пересечения государственной границы Украины представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины, или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или с помощью документов, содержащих недостоверные сведения.

— То есть, если определенное лицо пытается покинуть территорию Украины с какой-то личной целью (хотя бы даже не совсем законной, как, например, уклонение от мобилизации), то она не подпадает под уголовную ответственность по ст. 332-2 УК Украины, — говорит адвокат.

Диденко добавляет, здесь стоит принимать во внимание, что ст. 336 Уголовного кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность именно за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации лиц из числа резервистов в особый период.

Наказание предусматривается в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

— Отдельно стоит остановиться на административной ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины вне пунктов пропуска через государственную границу, или в пунктах пропуска через государственную границу без соответствующих документов (или с использованием поддельного документа, либо содержащих недостоверные сведения о лице, или без разрешения соответствующих органов власти), — говорит Диденко.

По словам юриста, за такие действия статье 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрен штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (3 400 грн до 8 500 грн) или административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.

Здесь стоит отметить, если определенное лицо пытается осуществить пересечение границы с целью уклонения от призыва во время мобилизации, то не исключено, что ему грозит уголовная ответственность по ст. 336 УК Украины Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.

— Однако не стоит думать, что любое лицо мужского пола призывного возраста, которая совершает попытку незаконно пересечь границу, автоматически будет попадать под действие статьи 336 УК Украины.

Если по обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам орган досудебного расследования сможет доказать в суде, что незаконное пересечение границы мужчиной призывного возраста совершено именно с целью уклонения от мобилизации, то только тогда такая уголовная ответственность не будет исключена, — добавляет юрист.

Эксперт также успокаивает украинцев и отмечает, что по состоянию на начало 2023 года никаких изменений в данные статьи Уголовного кодекса и Кодекса Украины Об административных правонарушениях не предусматривается.

— В Верховной Раде зарегистрировано несколько экзотических законопроектов, как-то №7265, который в народе именуется О возвращении мужчин из-за рубежа. В то же время не усматривается никаких признаков того, что такие весьма спорные законопроекты будут приняты, ведь есть вопрос о том, насколько они согласуются с Конституцией Украины и нередко даже со здравым смыслом, — заключает Диденко.

Фото: ГПСУ