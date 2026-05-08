Согласно постановлению Кабинета министров Украины №1487 от 30 декабря 2022 года Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов (приложение 2) военнообязанные должны:

находиться на воинском учете;

проходить медицинский осмотр;

проходить подготовку к военной службе;

сообщать об изменении личных данных или изменении места жительства;

прибывать по вызову в ТЦК и СП.

Предусмотрена ли ответственность за неявку в военкомат по повестке — узнавали Факты ICTV.

Что будет, если не прийти за повесткой в ТЦК и СП

Процесс призыва на службу по мобилизации и порядок выдачи повесток гражданам Украины регулируется Постановлением № 560 Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период.

Согласно правилам, по вызову районного (городского) территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП) резервисты и военнослужащие обязаны появляться в срок и место, указанные в повестке, для взятия на военный учет, уточнения своих персональных данных, данных военно-учетного документа с военно-учетными данными Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов, прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе.

За неявку в ТЦК и СП на призывника может быть наложена административная ответственность.

Исключение составляют уважительные причины, в частности:

препятствие стихийного характера;

болезнь военнообязанного человека;

смерть близкого родственника;

военные действия на соответствующей территории и их последствия.

Штраф за неявку в ТЦК и СП 2026

Если человеку надлежащим образом вручили повестку, то в ТЦК нужно явиться в течение 7 дней, если он проживает в областном центре, или в течение 10 дней, если это небольшой город.

Если лицо не явилось в ТЦК в указанный срок, тогда ему грозит административная ответственность в виде наложения штрафа.

Какая сумма штрафа предусмотрена в 2026 году

Ответственность за неявку по повестке о вызове в ТЦК предусмотрена статьей 210.1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). В мирный и особый период они немного отличаются.

Во время действия военного положения неявка по повестке карается наложением штрафа — от 17 000 грн до 25 500 грн.

В мирное время штраф составляет — до 8 500 грн (за первое нарушение) и до 11 900 грн придется заплатить в случае повторного нарушения в течение года.

Однако, если лицо не появляется по мобилизационному распоряжению (повестка на отправку), тогда за неявку по этой повестке ему грозит криминальная ответственность, в частности лишение свободы от трех до пяти лет.

То есть, если военнообязанное лицо получило первую повестку, явилось в ТЦК, обновило данные, прошло медосмотр и получило мобилизационное распоряжение для отправки в учебный центр или воинскую часть, но там не появилось, то за это накладывается уголовная ответственность как за уклонение от мобилизации.

