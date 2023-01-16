Січень, 16 в 15:38

Під час дії воєнного стану в Україні діють певні обмеження щодо перетину державного кордону. Чоловікам, які досягли призивного віку, заборонено покидати межі країни.

Виїхати за кордон може лише обмежена категорія громадян за наявності в них документів, що підтверджують дозвіл на виїзд.

Тому Факти ICTV запитали в юриста, яка відповідальність передбачена в Україні за незаконний перетин кордону в 2023 році під час дії воєнного стану.

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Незаконний перетин кордону 2023: що передбачено

У цій темі Фактам допомагав розбиратися адвокат та юрист Ario Law Firm Антон Діденко. За його словами, за незаконний перетин кордону як у 2022 році, так і у 2023 році передбачено кілька видів покарання:

адміністративна відповідальність;

кримінальна відповідальність.

Діденко зазначає, що кримінальна відповідальність за ст. 332-2 Кримінального кодексу України передбачається не за всі види незаконного перетину кордону. Зокрема, це стосується:

перетину державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави;

перетину кордону особою, якій заборонено в’їзд на територію України;

перетину державного кордону України представниками підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон, або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів, або за допомогою документів, що містять неправдиві відомості.

– Тобто, якщо певна особа намагається покинути територію України з якоюсь особистою метою (хоча б навіть не зовсім законною, як, наприклад, ухилення від мобілізації), то вона не підпадає під кримінальну відповідальність за ст. 332-2 КК України, – каже адвокат.

Діденко додає, тут варто брати до уваги, що ст. 336 Кримінального кодексу України передбачено кримінальну відповідальність саме за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації осіб з-поміж резервістів в особливий період.

Покарання передбачається у виді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

– Окремо варто зупинитися на адміністративній відповідальності за незаконний перетин державного кордону України поза пунктами пропуску через державний кордон, або в пунктах пропуску через державний кордон без відповідних документів (або з використанням підробленого документа чи таких, що містять неправдиві відомості про особу, чи без дозволу відповідних органів влади), – каже Діденко.

За словами юриста, за такі дії статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено штраф від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3 400 грн до 8 500 грн) або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб, з конфіскацією знарядь та засобів вчинення правопорушення.

Тут варто наголосити, якщо певна особа намагається здійснити перетин кордону з метою ухилення від призову під час мобілізації, то не виключено, що їй загрожує кримінальна відповідальність за ст. 336 КК України Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

– Проте не варто думати, що будь-яка особа чоловічої статі призивного віку, яка вчиняє спробу незаконно перетнути кордон, автоматично потраплятиме під дію статті 336 КК України. Якщо за обставинами справи та наявними доказами орган досудового розслідування зможе довести в суді, що незаконний перетин кордону чоловіком призивного віку вчинено саме з метою ухилення від мобілізації, то лише тоді така кримінальна відповідальність не буде виключена, – додає юрист.

Експерт також заспокоює українців та наголошує, що станом на початок 2023 року жодних змін до зазначених статей Кримінального кодексу та Кодексу України про адміністративні правопорушення не передбачається.

– У Верховній Раді зареєстровано кілька екзотичних законопроєктів, як-от №7265, який в народі іменується Про повернення чоловіків з-за кордону. Водночас не вбачається жодних ознак того, що такі вельми спірні законопроєкти будуть ухвалені, адже є питання щодо того, наскільки вони узгоджуються з Конституцією України та нерідко навіть зі здоровим глуздом, – підсумовує Діденко.

Фото: ДПСУ