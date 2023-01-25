Силы обороны Украины отошли от Соледара — Череватый

Январь, 25 в 13:08

Силы обороны Украины отошли от Соледара Донецкой области для сохранения жизни личного состава. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

– Закрепились на заранее подготовленных рубежах обороны. Выполнили основную задачу: не дали врагу системно прорвать на Донецком направлении фронта оборону и войти в тыл, а затем двигаться на оперативное пространство. Выбили первоочередно живую силу личного состава, истощили врага, — отмечает Череватый.

По его словам, удалось выровнять линию фронта в Соледаре, поэтому российским войскам не удалось окружить или взять в плен украинских защитников.

– Это война. Каждый военачальник действует с учетом наибольшей выгоды для своих войск. Мы не можем себе позволить такую роскошь, какую позволяет наш враг, просто бросать бойцов на убой. Пытаемся маневрировать, бить огнем, применять тактику малых групп, чтобы максимально истощить врага, – заявил он.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ добавил, что Российская Федерация хочет привлечь внимание к Соледару из-за того, что враг перед этим потерпел существенное поражение в Киевской, Харьковской, Херсонской областях.