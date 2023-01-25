Сили оборони України відійшли від Соледару – Череватий

Січень, 25 в 13:08

Сили оборони України відійшли від Соледару Донецької області для збереження життя особового складу. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

– Закріпилися на заздалегідь підготовлених рубежах оборони. Виконали основне завдання: не дали системно прорвати ворогу на Донецькому напрямку фронту оборону та ввійти в тил, а потім рухатись на оперативний простір. Вибили першочергово живу силу особового складу, виснажили ворога, — зазначає Череватий.

За його словами, вдалося вирівняти лінію фронту в Соледарі, тому російським військам не вдалося оточити чи взяти в полон українських захисників.

– Це війна. Кожен воєначальник діє з урахуванням максимальної вигоди для своїх військ. Ми не можемо собі дозволити таку розкіш, яку дозволяє наш ворог, просто кидати бійців на забій. Намагаємося маневрувати, бити вогнем, застосовувати тактику малих груп, щоб максимально виснажити ворога, – заявив він.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ додав, що Російська Федерація хоче привернути увагу до Соледару через те, що ворог перед цим отримав суттєві поразки у Київській, Харківській, Херсонській областях.

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