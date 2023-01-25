В Одесской области задержали коллаборанта, корректировавшего ракетные удары по энергообъектам
В ходе спецоперации в Одесской области Служба безопасности Украины задержала еще одного агента Кремля.
Им оказался местный житель, которого еще в начале полномасштабного вторжения завербовала ФСБ.
Мужчина ездил по области, собирал информацию о размещении подразделений ПВО и объектов критической инфраструктуры в Одесской области. А также делал фото и видео объектов.
Всю информацию коллаборант хранил на флешке, которую планировал передать представителям ФСБ. С помощью этих данных оккупанты планировали подготовку и проведение серии ракетных ударов по украинским объектам.
За свою работу мужчина должен был получать от врага до 70 тыс. грн в месяц. Коллаборанту уже сообщили о подозрении. За государственную измену ему грозит до 15 лет заключения. На данный момент он находится под стражей.