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Факты / Происшествия

В Одесской области задержали коллаборанта, корректировавшего ракетные удары по энергообъектам

Анастасия Кожушко, региональный журналист программы Викна. Новости
СБУ
Фото: СБУ

В ходе спецоперации в Одесской области Служба безопасности Украины задержала еще одного агента Кремля.

Им оказался местный житель, которого еще в начале полномасштабного вторжения завербовала ФСБ.

Мужчина ездил по области, собирал информацию о размещении подразделений ПВО и объектов критической инфраструктуры в Одесской области. А также делал фото и видео объектов.

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Всю информацию коллаборант хранил на флешке, которую планировал передать представителям ФСБ. С помощью этих данных оккупанты планировали подготовку и проведение серии ракетных ударов по украинским объектам.

СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
В Одесской области задержали коллаборанта, корректировавшего ракетные удары по энергообъектам / 2 фотографии

За свою работу мужчина должен был получать от врага до 70 тыс. грн в месяц. Коллаборанту уже сообщили о подозрении. За государственную измену ему грозит до 15 лет заключения. На данный момент он находится под стражей.

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Источник: СБУ
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