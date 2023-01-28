Январь, 28 в 16:00

В Национальном университете Киево-Могилянская академия запретили использовать язык страны-агрессора России.

О запрете на общение на русском языке сообщил на своей странице в Facebook глава наблюдательного совета НаУКМА, бывший министр строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Он уточнил, что преподавание на русском в университете и так не происходило. Рабочие языки в Киево-Могилянской академии – украинский и английский.

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Поэтому запрет касается общения на русском языке в стенах учебного заведения.

– В стенах Национального университета Киево-Могилянская академия использовать язык государства-агрессора – русский – запрещено. Если преподавание на русском не ведется в университете уже очень давно, то теперь запрет касается и общения между собой на языке оккупантов, — подчеркнул Зубко.

Он уточнил, что новая норма относится ко всем участникам учебного процесса: преподавателям, студентам и административному персоналу.

Норму относительно русского языка прописали в новых Правилах внутреннего распорядка НаУКМА, утвержденных 27 января.

Как будет действовать новая норма

Президент университета Сергей Квит в комментарии BBC News Украина объяснил, что никаких наказаний за употребление русского в стенах вуза не предусмотрено. Более того, не будет практиковаться специальное отслеживание, на каком языке общаются преподаватели и студенты.

Смысл новшества заключается в изменении корпоративной культуры в стенах университета.

– Это вопрос не наказания, а культурных изменений. Смысл не в наказании, а в том, чтобы менять нашу внутреннюю корпоративную культуру. Никто не будет подслушивать студентов, но внутреннее общественное мнение будет таким, что это будет способствовать тому, чтобы Могилянка полностью была украиноязычным университетом, — подчеркнул Квит.

Руководство НаУКМА планирует запускать социальную рекламу, чтобы обратить внимание на языковой вопрос.

Сергей Квит подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны это действительно важно. Именно поэтому решение по русскому языку было принято единогласно.

– Такое решение перевесит общественное мнение внутри коллектива, и люди будут с этим считаться, — отметил Квит.

В то же время можно будет использовать уникальные русскоязычные научные источники во время образовательного процесса и научных исследований (если нет аналогов на украинском или английском языках). Еще одно исключение, по словам Квита, – использование русскоязычных источников для изучения современных процессов в РФ и российской политики.

Сергей Квит напомнил, что в статье 10 Конституции Украины прописано, что “гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины”. Поэтому за использование русского во время общения студентов не будут наказывать.

Источник: Facebook-страница Геннадия Зубко