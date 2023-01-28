Вдавав з себе жінку, щоб уникнути мобілізації: на кордоні з Угорщиною затримали трьох ухилянтів

Січень, 28 в 13:37

У Закарпатській області на кордоні з Угорщиною затримали ухилянта, який вдавав з себе жінку. Він намагався уникнути мобілізації, тому вдався до незвичних методів, щоб виїхати з країни.

За даними Держприкордонслужби України, троє військовозобов’язаних громадян намагалися перетнути кордон поза пунктами пропуску, але прикордонники відділу Вилок зупинили їх.

Один із чоловіків намагався вдавати із себе жінку, проте зрештою зізнався в обмані. Незаконно покинути територію країни чоловіки намагалися з метою уникнення мобілізації.

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На затриманих складено протоколи про адмінправопорушення за фактом спроби незаконного перетину державного кордону України (передбачене ст. 204-1 КУпАП), справи скерували до суду. Наразі на чоловіків чекає зустріч із працівниками територіального центру комплектування.