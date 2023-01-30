Чи видаватимуть повістку та військовий квиток через додаток Дія – пояснення Мінцифри

Січень, 30 в 20:08

В Україні змінилися правила військового обліку громадян з початку 2023 року. Тепер можна використовувати мобільний додаток Дія, яким користуються майже 20 млн українців.

Нещодавно Кабінет міністрів затвердив Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, який набув чинності 5 січня. У документі є чітко прописані пункти, яким чином варто використовувати додаток для військового обліку.

У мобільному застосунку Дія планують інтегрувати електронну версію військового квитка, пояснили у Міністерстві цифрової трансформації. Проте повістки не будуть надсилати через мобільний додаток, запевняють у відомстві.

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– Постанова Кабміну, яка викликала такий розголос, насправді просто врегулювала деякі акти, які хаотично ухвалювали після 2014 року. Військовий квиток з’явиться в Дії рано чи пізно, але не можу сказати, що ми зараз над цим працюємо. Що стосується повісток, то їх у Дії не буде, – пояснив керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік.

Завдяки затвердженому документу громадянин зможе не особисто подавати інформацію до територіального центру комплектування, а дистанційно – за допомогою додатку Дія.