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Факты / Україна / Общество

Передали шахты и больницы в “собственность” РФ: СБУ разоблачила двух “министров ДНР”

Юля Захарченко, редактор ленты
Передали шахты и больницы в “собственность” РФ: СБУ разоблачила двух “министров ДНР”
Фото: СБУ

В Украине сообщили о подозрении двум “министрам ДНР”, которые “передали” украинские шахты и больницы “в собственность” Российской Федерации. СБУ собрала доказательства против руководителей оккупационных органов в Донецкой и Запорожской областях.

Один из злоумышленников — гражданин России, бывший министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области. По указанию Кремля, его назначили главой созданного оккупантами “Министерства угля и энергетики ДНР”.

По данным СБУ, именно по его поручению россияне наладили регулярный вывоз промышленных объемов украинского угля на территорию РФ. Он разработал программу ликвидации почти 90% шахт Донецкой области.

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Еще одним злоумышленником является бывший “министр здравоохранения ДНР”, который сейчас входит в руководящий состав оккупационной администрации Мелитополя. Там его назначили руководителем подконтрольного РФ “Департамента здравоохранения Запорожской области”.

Известно, что по его указанию местные больницы были переоборудованы под военные госпитали для приема и лечения раненых российских захватчиков.

Сейчас оба злоумышленника скрываются на временно оккупированной территории Юга и Востока Украины. Однако в СБУ заверили, что знают о местах их пребывания и осуществляют меры для привлечения к ответственности.

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Источник: СБУ
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