Разоблачена еще одна коллаборантка: “главе сельсовета” на Херсонщине объявили подозрение

Январь, 31 в 16:46

В Херсонской области еще одной так называемой “главе сельсовета” одного из населенных пунктов Бериславского района сообщили о подозрении в коллаборационизме.

По данным Херсонской областной прокуратуры, подозреваемая во время временной оккупации населенного пункта добровольно заняла должность “главы Дудчанского сельского совета ВГА Бериславского района Херсонской области”.

Она выполняла обязанности для организации формирования аппарата оккупационной администрации, принимала меры для реализации оккупационной политики в сфере бюджетных отношений, в частности, переход субъектов хозяйствования на российскую систему регистрации и налогообложения, расчеты российским рублем и прочее.

Сейчас смотрят Жительнице Бериславского района заочно сообщено о подозрении в коллаборационистской деятельности (ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины). За преступление предусмотрена ответственность — тюремное заключение до 10 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до 15 лет с возможной конфискацией имущества. Сейчас продолжается досудебное расследование. Читайте На Херсонщине поселкового главу подозревают в коллаборационизме

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