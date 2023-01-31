Передали шахти та лікарні у “власність” РФ: СБУ викрила двох “міністрів ДНР”

Січень, 31 в 17:55

​​В Україні повідомили про підозру двом “міністрам ДНР”, які “передали” українські шахти та лікарні “у власність” Російської Федерації. СБУ зібрала докази проти керівників окупаційних органів у Донецькій і Запорізькій областях.

Один зі зловмисників – громадянин Росії, колишній міністр енергетики та житлово-комунального господарства Нижегородської області. За вказівкою Кремля, його призначили очільником створеного окупантами “Міністерства вугілля та енергетики ДНР”.

За даними СБУ, саме за його дорученням росіяни налагодили регулярний вивіз промислових обсягів українського вугілля на територію РФ. Він розробив програму ліквідації майже 90% шахт Донецької області.

Зараз дивляться Ще одним зловмисником є колишній “міністр охорони здоров’я ДНР”, який наразі входить до керівного складу окупаційної адміністрації Мелітополя. Там його призначили керівником підконтрольного РФ “Департаменту охорони здоров’я Запорізької області”. Відомо, що за його вказівкою місцеві лікарні були переобладнані під військові шпиталі для приймання та лікування поранених російських загарбників. Наразі обидва зловмисники переховуються на тимчасово окупованій території Півдня та Сходу України. Проте у СБУ запевнили, що знають про місця їхнього перебування та здійснюють заходи для притягнення до відповідальності. Читайте Викрито ще одну колаборантку: “главі сільради” на Херсонщині оголосили підозру

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter