27 січня 2023 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №69, якою вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України.

Факти ICTV запитали в юриста та зʼясували, що саме змінює Постанова №69 та як зміни вплинуть на українців.

Відповідно до положень Постанови, було розроблено механізм перетину державного кордону чиновниками та окремими державними діячами України під час дії воєнного стану в державі.

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Так, виїхати за територію України більшість держслужбовців може лише на підставі рішення про службове відрядження.

За словами молодшого юриста Ario Law Firm Михайла-Лева Сидоровича, зазначені зміни передбачають новий пункт 2-14, яким вводять обмеження на час дії воєнного стану щодо перетинання державного кордону:

посадовим (службовим) особам державних органів;

посадовим (службовим) особам органів місцевого самоврядування;

суддям, прокурорам;

заброньованим працівникам державних органів;

органів місцевого самоврядування;

посадовим особам суб’єктів господарювання державного сектору економіки;

іншим особам, яких в народі називають чиновниками.

– Відтепер та до припинення чи скасування дії правового режиму воєнного стану зазначені особи, тобто як чоловіки, так і жінки, мають право виїжджати за територію України виключно на підставі відповідних рішень про службові відрядження, – додає експерт.

Водночас нововведення передбачають і винятки з правил. Тобто, якщо чиновники мають поважну причину для перетину кордону, їх все ж випустять з України:

Якщо зазначені особи є одинокими батьками дитини/дітей та перетинають державний кордон з метою відвідування чи супроводу такої дитини/дітей із наданням відповідних підтверджувальних документів.

Якщо зазначені особи перетинають державний кордон для лікування.

– Водночас необхідно мати підтверджувальні документи про лікування, а також окремо лист міністра охорони здоров’я про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров’я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном, – додає молодший юрист Ario Law Firm.

У разі смерті одного із членів сім’ї першого або другого ступеня споріднення зазначених осіб.

Водночас у Правилах перетинання державного кордону громадянами України є пункт 2-6, відповідно до якого, у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану, право на перетин державного кордону мають військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

До такої категорії військовозобов’язаних належать:

визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи та інші.

– Сьогодні не відомо яким чином Держприкордонслужба реагуватиме на контрольно-пропускному пункті на умовного депутата сільської ради, який був визнаний непридатним до військової служби зі зняттям із військового обліку, оскільки до нововведень така підстава була можливістю майже безперешкодно перетинати кордон, – каже експерт.

Важливо зазначити, що пункт 2-6 надає право перетину кордону такому депутату під час воєнного стану, а нововведений пункт 2-14 лише деталізує це право та встановлює умову його реалізації – за умови наявності відповідного рішення про службові відрядження.

Водночас окремої уваги потребує новий пункт 2-16 Правил перетинання кордону, який надає чиновникам право виїзду за кордон на лікування за наявності відповідного пакету документів.

– На мій погляд, такий виняток із загального правила однозначно є правильним та переслідує гуманістичні цілі, проте слід зазначити, що аналогічного пункту для інших військовозобов’язаних, крім тих, які перераховані у п. 2-14 Правил немає. Отже, можна дійти висновку, що Кабінет Міністрів України, поспіхом реагуючи на політичні резонанси ухвалив частково правильне рішення, але не зміг комплексно проаналізувати Правила перетину державного кордону громадянами України як цілісний документ, через що окремі особи отримали ширший обсяг прав, ніж інші, – аналізує Сидорович.

Крім того, Кабмін ввів перелік осіб, які мають право на перетин державного кордону України під час воєнного стану виключно у службове відрядження.

Водночас такий перелік поширюється на велике коло осіб, починаючи з народних депутатів та міністрів і закінчуючи заброньованими на період мобілізації звичайними працівниками місцевих рад.

Сидорович радить, якщо особа працевлаштована у державному чи комунальному секторі та бажає перетнути державний кордон, їй слід детально дослідити перелік, визначений пунктом 2-14 Правил перетину державного кордону громадянами України, щоб встановити, чи поширюються на неї нововведення.