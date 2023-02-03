Как начисляются дополнительные выплаты военным с 1 февраля — 30, 50 и 100 тыс. грн

Февраль, 03 в 13:28

Самое существенное изменение, которое касается порядка выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим с 1 февраля 2023 года, — это отмена 30 тыс. грн, заявила в эфире телемарафона юрист правозащитной общественной организации Юридическая сотня Виктория Олейник.

— Теперь их будут получать не все военнослужащие, а только те, которые выполняют боевые задачи по соответствующим распоряжениям…Обосновывается это необходимостью установления справедливости. Чтобы их получали не буквально все военные, а только те, которые рискуют жизнью, — объяснила она.

Также, по ее словам, появилась выплата 50 тыс. грн и остается выплата 100 тыс. грн, но большинство военных, которые проходят службу не в районах ведения боевых действий, будут получать зарплату.

Юрист объяснила подробно, чем будут отличаться доплаты 30 тыс. грн, 50 тыс. грн и 100 тыс. грн:

Сейчас смотрят — 100 тыс. грн — это для лиц, которые находятся непосредственно на линии соприкосновения. 50 тыс. грн будут выплачивать, если человек выполняет боевую задачу в составе военного органа управления. Генштаб и главнокомандующий ВСУ будут решать, где именно та территория, на которой выполняется такая задача. Это будет отдельный перечень категорий. Относительно выплаты 30 тыс. грн, здесь также определенный перечень категорий и задач. Он не публичный. Трудно сейчас сказать, потому что это должен утверждать именно главнокомандующий. Но большинство военнослужащих, которые не выполняют непосредственно боевые задачи, будут иметь только зарплату. Олейник также прокомментировала увеличение с 1 февраля ежемесячного денежного обеспечения военнослужащих ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы до 20 100 грн. — Сейчас будет минимум 20 тыс. грн у военных, а у некоторых и больше, у кого выше звание. Но в целом это будет меньше, чем они получали с дополнительным вознаграждением. Это где-то 20-25 тыс. грн, — подытожила юрист. Читайте Начисление дополнительного вознаграждения военнослужащим: что изменится с 1 февраля

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