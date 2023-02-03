Як нараховуються додаткові виплати військовим з 1 лютого – 30, 50 і 100 тис. грн
Найсуттєвіша зміна, яка стосується порядку виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям з 1 лютого 2023 року, – це скасування 30 тис. грн, заявила в ефірі телемарафону юрист правозахисної громадської організації Юридична сотня Вікторія Олійник.
– Тепер їх отримуватимуть не всі військовослужбовці, а лише ті, які виконують бойові завдання за відповідними розпорядженнями…Обгрунтовується це необхіднюстю встановлення справедливості. Щоб їх отримували не буквально всі військові, а лише ті, які ризикують життям, – пояснила вона.
Також, за її словами, з’явилася виплата 50 тис. грн і залишається виплата 100 тис. грн, але більшість військових, які проходять службу не в районах ведення бойових дій, отримуватимуть зарплату.
Юрист пояснила детально, чим відрізнятимуться доплати 30 тис. грн, 50 тис. грн і 100 тис. грн:
– 100 тис. грн – це для осіб, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення. 50 тис. грн виплачуватимуть, якщо людина виконує бойове завдання у складі військового органу управління. Генштаб та головнокомандувач ЗСУ вирішуватимуть, де саме та територія, на якій виконується таке завдання. Це буде окремий перелік категорій.
Щодо виплати 30 тис. грн, тут також певний перелік категорій і завдань. Він не публічний. Важко зараз сказати, тому що це має затверджувати саме головнокомандувач. Але більшість військовослужбовців, які не воконують безпосередньо бойові завдання, матимуть лише зарплату.
Олійник також прокоментувала збільшення з 1 лютого щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби до 20 100 грн.
– Зараз буде щонайменше 20 тис. грн у військових, а в деяких і більше, хто має вище звання. Але загалом це буде менше, ніж вони отримували з додатковою винагородою. Це десь 20-25 тис. грн, – підсумувала юрист.