Як нараховуються додаткові виплати військовим з 1 лютого – 30, 50 і 100 тис. грн

Зараз дивляться

– 100 тис. грн – це для осіб, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення. 50 тис. грн виплачуватимуть, якщо людина виконує бойове завдання у складі військового органу управління. Генштаб та головнокомандувач ЗСУ вирішуватимуть, де саме та територія, на якій виконується таке завдання. Це буде окремий перелік категорій.

Щодо виплати 30 тис. грн, тут також певний перелік категорій і завдань. Він не публічний. Важко зараз сказати, тому що це має затверджувати саме головнокомандувач. Але більшість військовослужбовців, які не воконують безпосередньо бойові завдання, матимуть лише зарплату.