Гвардии наступления нужны медики, снайперы, минометчики, артиллеристы: Клименко рассказал подробности

Февраль, 06 в 22:06

Более 8 тыс. добровольцев подали заявки на вступление в Гвардию наступления, и это только через три дня после начала набора, который объявили в Министерстве внутренних дел.

Больше всего заявок поступило через сайт — более 6 тыс. анкет заполнили. В ЦПАУ обратились 627 добровольцев, а горячая линия получила почти 1,5 тыс. звонков. Об этом рассказал и.о. министра внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире информационного телемарафона Единые новости.

Сейчас смотрят — За то, что нас уничтожают, гибнут наши мирные люди, за нашу уничтоженную инфраструктуру, за горе в Украине. Конечно, это наказание придет. Это подразделение, которое защищало Гостомель, а потом Северодонецк и Рубежное. И они хотят вернуться. Там много луганчан, дончан, которые ждут, когда мы выбьем врага с нашей территории, — поделился Клименко. Набор добровольцев в штурмовые бригады в составе Нацгвардии, Нацполиции и Госпогранслужбы происходит для подготовки, чтобы освободить территории Украины от российских солдат. По его словам, Гвардии наступления нужны медики, снайперы, минометчики, артиллеристы. В частности, набор в штурмовые бригады продлится 60 дней. С каждым добровольцем будут проводить собеседование, проверять здоровье, физические и ментальные способности, проведут специальные проверки. Однако в Гвардию наступления не будут привлекать ранее судимых людей. Основу этих подразделений будут составлять действующие полицейские, пограничники, нацгвардейцы, которые будут вступать туда на добровольной основе. Клименко рассказал, что для всех бойцов этих бригад сохраняются льготы для военнослужащих и полицейских. Обучение продлится несколько месяцев: сначала индивидуальное, затем в составе подразделения, а когда подразделение будет готово, тогда перейдет к выполнению боевых задач. Читайте Гвардия наступления: какие есть бригады, требования, подготовка, зарплата и льготы

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